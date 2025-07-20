شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتعادل سلبيا مع حرس الحدود وديا فى غياب حامد حمدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، سلبيا مع حرس الحدود، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

وشهدت المباراة غياب الفلسطينى حامد حمدان لاعب الوسط عن المباراة، ولم يشارك فيه نظرا لغياب اللاعب عن التدريب أمس السبت، لذلك لم يدفع سيد عيد باللاعب.

وتعد مباراة اليوم هي الثالثة التي خاضها الفريق استعدادا للموسم الجديد، حيث خسر أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في أول مباراة، ثم فاز في الثانية أمام وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز فريق بتروجت على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ثاني المباريات الودية للفريق البترولي بعد مواجهة غزل المحلة الإثنين الماضي.

سجل أهداف بتروجت كل من بدر موسى، وأدهم حامد، ومصطفى الجمل، فيما سجل لوادي دجلة كمال أبو الفتوح، وعبد الرحيم محمد.

ويسعى سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجت، لتجهيز كل العناصر بشكل قوى من أجل بداية قوية للموسم الجديد، بعدما رفض في التفريط في أي لاعب خلال هذه الفترة والتي يأتي أبرزهم حامد حمدان، وتوفيق محمد وهادى رياض.

على صعيد آخر، كشف مصدر داخل بتروجت حقيقة مغادرة الفلسطيني حامد حمدان مران الفريق البترولى بعد مشادة مع أحد اللاعبين بقرار من سيد عيد، وأكد المصدر أن ما حدث هو "هزار" بين حامد حمدان مع زميله أحمد بحبح خلال المران، مما دفع أحد أفراد الجهاز الفني معاقبة الثنائى بالجري حول الملعب نتيجة "الهزار" داخل المران.

وطلب سيد عيد من اللاعبين الذين خاضوا مباراة غزل المحلة الخروج من المران، وكان من بينهم حامد حمدان لإراحتهم وليس عقابا لهم، وكل ما يدور حول مشادة اللاعب مع سيد عيد غير صحيح ولا يوجد له أصل.