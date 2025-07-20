شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 25 ميدالية فى البطولة الأفريقية للجودو بأنجولا والان مع تفاصيل الخبر

نجح المنتخب المصري للجودو فى تحقيق 25 ميدالية متنوعة خلال منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والشباب للجودو والمقامة فى لواندا بأنجولا خلال الفترة من 17 إلى 20 يوليو الجاري.

الميداليات مقسمة إلى 8 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و11 ميدالية برونزية وسط منافسة شرسة بين الدول المشاركة البالغ عددها 16 دولة بمشاركة 160 لاعبا ولاعبة.

جاء سجل ميداليات مصر في البطولة الأفريقية للناشئين والشباب كالتالى:

1- منتخب مصر للشباب يحصد ذهبية البطولة الأفريقية للجودو

2- توج يوسف خالد علي بـ الميدالية الذهبية في وزن 66 كجم

3- توج علي الرملي بالميدالية الذهبية في وزن 81 كجم

4- توج محمد هاني بالميدالية الذهبية في وزن 90 كجم

5- توج عبد الله حمدي بالميدالية الذهبية في وزن 90+ كجم

6- عبدالله حمدي توج بذهبية منافسات في وزن +100 كجم

7- صفا سليمان توجت بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 78 كجم

8- توجت مريم أمير بميدالية ذهبية في وزن 57 كجم

9- محمود هيثم يحصد فضية وزن 50 كجم

10- ياسين محمد سعيد يحصد فضية منافسات وزن 55 كجم

11- علي عبد الخالق يحصد فضية وزن 60 كجم

12- علي مصطفى يحصد فضية في وزن 100 كجم

13- آيتن أحمد جمال تحصد فضية منافسات وزن 78 كجم

14- سجدة موسى تحصد فضية منافسات وزن 63 كجم

15- أحمد إيهاب يحصد برونزية وزن 50 كجم

16- أحمد بهاء يحصد الميدالية البرونزية في وزن 73 كجم

17- حازم حسام يحصد برونزية في وزن 90 كجم

18- يحيى مصطفى تحصد يحصد برونزية منافسات وزن +100 كجم

19- فريدة مجدي تحصد برونزية في منافسات وزن 70 كجم

20- حبيبة السيد تحصد برونزية وزن 52 كجم

21- مريم عبد الغني تحصد برونزية وزن 63 كجم

22- ندى أحمد السيد تحصد برونزية وزن 70 كجم

23- آيتن أحمد تحصد برونزية +70 كجم

24- ياسين محمد صبرا يحصد برونزية وزن 60 كجم

25- مريم أمير سلامة تحصد برونزية وزن 57 كجم

ضمت قائمة المنتخب الوطني في البطولة 17 لاعبا ولاعبة بواقع 10 لاعبين و7 لاعبات فيما بترأس بعثة الفراعنة محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، ويضم الجهاز الفني والإداري للبعثة كلًا من: أزومي هيروشي المدير الفني، حسين حفيظ مدرب عام، وإيمان البنا مدربة منتخب الفتيات ومحمد منير مدرب.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:

اللاعبين محمود عبد الجواد - 50 كجم، أحمد محمد - 50 كجم، ياسين عوض - 55 كجم، علي الجنيدي - 60 كجم، حسين حسين - 60 كجم، يوسف السيد - 66 كجم، أحمد العقر - 73 كجم، علي الرملي - 81 كجم، محمد العطار - 90 كجم، عبدالله حمدي - +90 كجم.

فيما ضمت قائمة اللاعبات شروق محمد - 48 كجم، أروى عاشور - 48 كجم، حبيبة السيد - 52 كجم، مريم سليمان - 57 كجم، مريم عبد العزيز - 63 كجم،ندى حسن - 70 كجم، أيتن داوود - +70 كجم.