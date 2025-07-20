شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يكشف للأهلي موعد سداد باقي مستحقات المشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو النادي الأهلي تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أكدوا خلالها أن سداد باقي مستحقات الأهلي من مشاركته فى كأس العالم للأندية الأخيرة سيكون فى شهر أغسطس المقبل.

وأكد مسئولو فيفا لنظرائهم في الأهلي أن الإدارة التنفيذية فى الاتحاد الدولي لكرة القدم تقوم حالياً بمُراجعة مستحقات الأهلي، وخصم نسبة الضرائب، على أن تقوم بإرسال باقي مستحقات الأهلي فى أغسطس المقبل.

ويتبقى للأهلي ما يقرب من 600 ألف دولار لدى فيفا وذلك قبل نسبة الضرائب المُستحقة للإتحاد الدولي لكرة القدم.



وانتعشت خزينة الأهلي بمبلغ 3 ملايين دولار من "فيفا"، يمثل الدفعة قبل الأخيرة من مكافأة مشاركة الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية التي أسدل الستار عليها فى أمريكا.

وتبلغ مكافأة الأهلي نظير مشاركته فى كأس العالم للأندية 11 مليوناً و500 ألف دولار، مُقسّمة إلى 9 ملايين و500 ألف دولار مكافأة المشاركة فى البطولة بنظامها الجديد، بجانب مليوني دولار بعد التعادل في مباراتي إنتر ميامي وبورتو.



وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية من الدور الأول عقب التعادل السلبي مع إنتر ميامي الأمريكي ثم الخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي.

وحصل الأهلي على 7 ملايين و900 ألف دولار، ثم حصل على 3 ملايين دولار ليصل إجمالي ما حصل عليه النادي إلى 10 ملايين و900 ألف دولار، ويتبقي له 600 ألف دولار فقط سيقوم "فيفا" بتسديدها للأهلي بعد خصم نسبة الضرائب المفروضة على هذه المكافأة حسب القوانين الأمريكية.



وتعاقد الأهلي مع أحد مكاتب المحاسبة الأمريكية التي تعمل في هذا مجال الضرائب من أجل تقديم أوراق ومستندات تُقلل من نسبة الضرائب المفروضة على الأهلي، والتي تتراوح بين 21 إلى 30%.



ولم تتكبد إدارة الأهلي مبالغ طائلة نظير الاستعانة بهذا المكتب، فلم تتجاوز تكلفته ثمانية آلاف دولار، وهو مبلغ زهيد للغاية مُقارنة بالدور الكبير الذي سيلعبه في تخفيض الضرائب المفروضة على مكافأة الأهلي فى هذه البطولة، وقدّم الأهلي خلال الأيام الماضية إقرارين ضريبيين لمسئولى ولايتي ميامي ونيوجيرسي عن المصاريف التي تم إنفاقها على بعثة الفريق خلال تواجده في كل ولاية.



ويترقب الأهلي صدور القرار النهائي الخاص بالضرائب، ويتوقع مسئولو القلعة الحمراء أن تكون هذه الضرائب قليلة بدليل نجاح النادي في استلام أكثر من 95 % من قيمة المكافآة حتى الأن ويترقب النادي حصوله على باقي المبلغ ( 600 ألف دولار) أو خصم مبلغ لا يتعدى 100 ألف دولار ضرائب على هذه المكافأة لأن النادي قدم مستندات قوية ومصاريف كثيرة تم إنفاقها على البعثة خلال مشاركتها في البطولة وهو ما يدعم موقف النادي لأن "فيفا" يحسب قيمة الضرائب على المبلغ المُتبقي من إجمالي المصروفات وليس على إجمالي مكافآت النادي من المشاركة في البطولة.



في حين تكبدت أندية أخرى شاركت في البطولة مبالغ طائلة بسبب الضرائب أبرزها العين الإماراتي الذي تم خصم 4 ملايين و485 ألف دولار من المكافآة الخاصة به حسب تأكيدات صحيف الإمارات اليوم، وحصد العين مكافأة 11.5 مليون دولار بواقع 9.5 مليون نظير المشاركة و2 مليون دولار نتيجة الفوز على الوداد المغربي ، وأكدت صحفية الإمارات اليوم أن فيفا سيخصم من مكافآة العين نحو 4 ملايين و485 ألف دولار بسبب الضرائب الأمريكية ، وأوضحت الصحيفة أن المكافأة المالية للنادي الإماراتي أصبحت 7 ملايين و15 ألف دولار بدلا من 11.5 مليون دولار.