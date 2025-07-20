شكرا لقرائتكم خبر عن أجراس القلعة مستمرة.. الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو نادى الزمالك للإعلان عن صفقة جديدة ضمن الصفقات التى ابرمها النادى لتدعيم صفوف الفريق فى ميركاتو. الصيف ، حيث نضرت الصفحة الرسمية فيديو مع دق الاجراس مع ظهور قلعة عالية والتعليق على الفيديو:" أجراس القلعة مستمرة ".

ومن المتوقع أن تكون الصفقة المنتظر الإعلان عنها هي صفقة الفلسطينى ادم الكايد، خاصة وإنه ظهر فى فيديو مباراة الفريق الودية الاخيرة

وانهى الزمالك صفقة الفلسطيني آدم كايد، لاعب فريق بريدا الهولندي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه.



وتألق آدم كايد مع فريقه في الدوري الهولندي خلال الموسم الماضي، ولفت أنظار العديد من الأندية، حتى نجح الزمالك في التوصل إلى اتفاق نهائي معه، رغم صعوبة المنافسة والإغراءات التي تلقاها من أندية خليجية، لاسيما أن كونه لاعبًا حرًا أتاح الفرصة لعدة أندية لمحاولة ضمه، لكنه فضّل الزمالك في نهاية المفاوضات.

ويُعد آدم كايد من الصفقات المهمة التي تنتظرها جماهير الزمالك، خصوصًا أن اللاعب صغير السن (23 عامًا)، ويمثّل منتخب فلسطين دوليًا، ويمتاز بالعديد من الإمكانيات الفنية والسمات الشخصية التي تجعله إضافة قوية للفريق الأبيض.

وضع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك برنامج تأهيل خاص للفلسطينيى آدم كايد الذى انضم لمعسكر الفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، فور وصوله إلى القاهرة صباح الخميس، حيث يعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعب، والعمل على منحه فرصة المشاركة في المباراة الودية الأخيرة التي سيخوضها الفريق في معسكر العاصمة الإدارية أمام وادى دجلة 25 من الشهر الجارى.

وانضم كايد للمعسكر بعدما أنهى الزمالك كافة إجراءات ضمه في صفقة انتقال حر، حيث تعاقد معه بعد انتهاء عقده مع فريق بريدا الهولندي. وقد كان اللاعب قد تواجد بالقاهرة قبل أيام لإجراء الكشف الطبي، ثم عاد إلى بلاده لإنهاء بعض الأمور الخاصة، قبل أن يعود مرة أخرى لاستكمال إجراءات انضمامه إلى الزمالك.