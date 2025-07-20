شكرا لقرائتكم خبر عن 25 يوليو آخر موعد لتلقى طلبات تراخيص الأكاديميات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة تلقى طلبات تراخيص الأكاديميات التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعها الثانى اليوم برئاسة الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى للاتحاد، بحضور علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد، وعضوية محمد بخيت ممثل الإدارة المالية، وعادل أبوقورة ومحمد الطوبجى من الإدارة القانونية وحاتم صبرى من الإدارة الفنية وإيمان مدحت ومحمد زيد مقررين، وذلك لدراسة وفحص أوراق المتقدمين للحصول على الترخيص الرسمى لمزاولة نشاطها تحت مظلة الاتحاد فى إطار المعايير والشروط المحددة السابق إعلانها.



وتواصل اللجنة استقبال طلبات الحصول على الترخيص حتى 25 يوليو الجارى، حيث يمكن للأكاديميات الراغبة فى الحصول على التراخيص المعتمدة التقدم حتى هذا الموعد.

اتحاد الكرة يمنع مشاركة أي أكاديمية في أي بطولة دون الحصول على رخصة:

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مشاركة أى فروع للأندية أو الأكاديميات الخاصة فى المسابقات والمهرجانات قبل إصدار رخصة الأكاديمية من الاتحاد.



ويستهدف الاتحاد المصرى لكرة القدم، من مشروع الأكاديميات رفع مستوى اللعبة واكتشاف المواهب، وهو ما يُعد رافدًا فنيًا جوهريًا للمنتخبات الوطنية، بجانب مجموعة كبيرة من الأهداف الأخرى، أهمها توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم بشكل منظم واستثمار إمكانات وفروع الأندية فى توسيع قاعدة براعم كرة القدم، فضلًا عن التركيز على المهارات الفنية فى سن مبكرة، وتعليم الأطفال أساسيات كرة القدم.