شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحسم مصير مروان عطية من المعسكر المقبل أواخر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفنى لمنتخب مصر ، بقيادة حسام حسن، مصير مروان عطية لاعب النادى الأهلى من المعسكر المقبل أواخر أغسطس المقبل، بناءً على التقارير الطبية الواردة من القلعة الحمراء.

وغاب مروان عطية لاعب خط وسط النادى الأهلى عن المشاركة في انطلاق فترة إعداد المارد الأحمر باستاد مختار التتش، بسبب جراحة الفتاق التي خضع لها خلال الأيام الماضية.

وخضع اللاعب لفترة راحة سلبية قبل أن يبدأ فترة العلاج الطبيعى تمهيداً للعودة للملاعب في أسرع وقت.

ويتواصل الجهاز الطبى لمنتخب مصر مع طبيب الأهلى باستمرار للوقوف على تطورات الحالة الصحية لمروان عطية، بحيث يتخذ جهاز المنتخب قراره بشأن اللاعب أواخر أغسطس المقبل استعدادا للمعسكر المقبل الذى يتخلله مباراتى اثيوبيا وبوركينا فاسو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو النادى الأهلى على تعديل عقد مروان عطية خلال الفترة الحالية تقديراً لمكانته وأدائه مع الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما تلقى اللاعب عدة عروض خارجية الفترة الأخيرة وتم رفضها بسبب حاجة الفريق لجهوده.

وقال مصدر فى الأهلي لـ"الخليج 365"، إن مروان عطية تلقى عرضاً مُغرياً من أحد أندية الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة مقابل مليون و200 ألف دولار للاعب، أي ما يقرب من 75 مليون جنيه سنوياً، لكن اللاعب رفض هذا العرض بسبب حاجة الأهلي لجهوده واعتذر للنادي السعودي وقرر البقاء مع الفريق.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي قامت بتعديل عقد مروان عطية من 8 إلى 13 مليون جنيه منذ نحو موسم ونصف الموسم، قبل أن تستقر على تعديل العقد حالياً للمرة الثانية بحيث يتم رفع العقد من 13 إلى 20 مليون جنيه سنوياً.

ويقدم مروان عطية عروضا جيدة منذ انتقاله للقلعة الحمراء في يناير 2023 لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وانضم لمنتخب مصر وبات أساسياً فى تشكيلة الأهلي والفراعنة بفضل أدائه الجيد والتزامه داخل الملعب.

وخاض مروان عطية 41 مباراة بقميص الأهلى الموسم الماضى وتمكن من تسجيل هدفين في جميع البطولات المحلية والأفريقية والدولية.