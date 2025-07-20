شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز عقود محمد إسماعيل لإرسالها إلى زد للتوقيع رسميا والان مع تفاصيل الخبر

يجهز مسئولو نادى الزمالك العقود الخاصة بضم محمد إسماعيل لاعب فريق زد، لإرسالها إلى نادى اللاعب للتوقيع رسميا على عقود انتقاله إلى الفريق الأبيض، تمهيدا للانضمام لصفوف الفريق خلال ميركاتو الصيف، استعدادا للموسم الجديد، حيث تم الانتهاء من كافة التفاصيل على رأسها التفاصيل المادية.

ومن المقرر أن ينضم محمد إسماعيل لمعسكر الزمالك خلال ساعات مع الإعلان عن الصفقة رسميا ليصبح عدد الصفقات التى تم التعاقد معها 5 صفقات حتى الآن.

وتعاقد الزمالك مع شيكو بانزا لاعب امادورا البرتغالى، وأحمد شريف وعمرو ناصر لاعبي فاركو، بالإضافة إلى المهدى سليمان حارس الاتحاد السكندري السابق.

وأبدى محمد إسماعيل رغبته في الانتقال لصفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة في ظل تمسك الأبيض بضم اللاعب وجدية المفاوضات معه ومع ناديه، مما دفعه للموافقة علي العرض، خاصة أن إدارة زد كانت تمتلك ثلاثة عروض من الزمالك والأهلي وبيراميدز، وجميعها كانت متقاربة من حيث القيمة المادية والامتيازات التي سيحصل عليها زد، لكن رغبة اللاعب حسمت وجهته.

وشهدت الساعات الماضية دخول الزمالك في مفاوضات متقدمة مع مسئولي زد لحسم الصفقة، وأكد مصدر مسئول داخل نادي زد أن الأمور هذه المرة تسير بشكل مختلف عن الميركاتو الشتوي الماضي، قائلاً: "الزمالك تحدث معنا سابقًا عن أكثر من لاعب مثل زيكو والبانوبى، لكنهم لم يكونوا قد حسموا اختيارهم وقتها، أما الآن فالوضع واضح، والزمالك طلب محمد إسماعيل رسميًا، ونحن لا نمانع بيعه".

وأضاف المصدر أن الزمالك كان يفكر في إدخال المدافع الشاب أحمد حسام ضمن الصفقة، لكن إصابته بقطع في الرباط الصليبي أوقفت هذا المقترح، لتتجه الصفقة نحو الحسم مقابل مادي فقط.

وتربط ناديي الزمالك وزد علاقة قوية على مستوى الإدارات، وهو ما ساهم في تيسير المفاوضات والوصول إلى اتفاق سريع يرضي الطرفين.