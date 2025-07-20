شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن التعاقد مع كريم نيدفيد قادما من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي سيراميكا عن التعاقد مع كريم نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في 8 أغسطس القادم.

وكتب الحساب الرسمي لنادي سيراميكا عبر فيس بوك: "رحبوا معنا بالدينامو كريم نيدڤيد.. فارس جديد في كتيبة محاربي سيراميكا".

وخرج كريم نيدفيد من معسكر الأهلي المُقام حالياً في تونس بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، وحتى يُنهي اللاعب إجراءات انتقاله لنادي سيراميكا التي أوشكت على الانتهاء بالفعل.

ويُعد كريم نيدفيد من أبناء قطاع الناشئين فى الأهلي، وتم تصعيده لصفوف الفريق الأول أثناء وجود المدرب الإسبانى خوان كارلوس جاريدو على رأس الإدارة الفنية للأهلى في 2014-2015، وتمت إعارته لصفوف حرس الحدود، ثم وادى دجلة، قبل أن يعود مجددًا إلى صفوف الأهلى ثم خرج لمودرن سبورت الموسم الماضى قبل أن يعود الأهلى مرة أخرى ويستقر به حالياً.

وظهر نيدفيد بشكل متميز ونجح فى قيادة مودرن سبورت للتتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة كأول بطولة فى تاريخ النادى، ومع الأهلى توج كريم نيدفيد ببطولة الدورى 5 مرات وكأس مصر مرتين والسوبر المحلى مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة ، وشارك كريم نيدفيد في 94 مباراة بقميص الأهلى سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.