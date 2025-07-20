شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن التعاقد مع الفلسطينية نور يوسف لتدعيم فريق الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلى التعاقد مع الفلسطينية نور يوسف لتدعيم خط الهجوم لفريق الكرة النسائية، استعدادا للموسم الجديد فى دورى الكرة النسائية الذى يشارك فيه الأهلى للمرة الثانية.

وتعد نور يوسف الصفقة الخامسة التى يعلن عنها الأهلى بعد التعاقد سارة خالد، وإيمان حسن، وأسماء على، والغانية ميرسى أتوبرا.

يبدأ فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى، مشوراه في دورى الكرة النسائية بالموسم الجديد 2025 – 2026، بمواجهة فريق الطيران في الأسبوع الأول من البطولة، بعد إقامة قرعة الدورى في اتحاد الكرة.

مباريات الأهلى في دورى الكرة النسائية

ويستهل الأهلى مشواره بمواجهة الطيران، بينما يلتقى مع مسار في الأسبوع الرابع، كما أسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك للأهلى فى الجولة الـ12 والجولة 29 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

واقترب الموسم الجديد من دورى الكرة النسائية على الانطلاق وتسعى جميع الأندية فى الوقت الحالى لجلب الصفقات القوية من أجل بداية قوية والمنافسة على كل الألقاب.

ويشارك فى دورى الكرة النسائية للموسم الجديد 17 ناديا، هى الأهلى والزمالك ووادى دجلة والمقاولون العرب والطيران وانبى والبنك الأهلى وزد وبالم هيلز ومسار واس أى كاى إف سى ورع ومودرن سبورت واتحاد بسيون وبيراميدز والمصرى والجونة.

وأسفرت قرعة دورى الكرة النسائية التى أجريت بقاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات، ومصطفى عيسى ومجدى الشيخ عضوى اللجنة وناصر فراج مدير اللجنة وعدد من مندوبى الأندية عن مواجهات قوية فى الأسبوع الأول.

جاءت مباريات الأسبوع الأول كالتالى: البنك الأهلى مع رع، الأهلى مع الطيران، الجونة مع إنبى، المصرى مع اتحاد بسيون، مودرن سبورت مع مسار، الزمالك مع بالم هيلز، وادى دجلة مع المقاولون، زد مع بيراميدز، اى اس كا باى.