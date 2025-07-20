شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يكتفى بتعادل سلبى مع الكويت فى ثانى تجاربه الودية بمعسكر "الهدف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه أمام منتخب الكويت بالتعادل السلبي في الودية الثانية التي أقيمت بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، حيث انتهى اللقاء الأول بفوز مصر 3 / 2 ، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم للشباب تشيلي 2025.

بدأ أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2005 ودية الكويت ، بتشكيل مكون من: عبد المنعم تامر (1) - محمد إبراهيم (24) - معتز محمد (3) - عبد الله بوستنجي (5) - محمود لبيب (13) - أحمد وحيد (21) - أحمد خالد "كاباكا" (8) - محمد السيد (22) - حامد عبد الله (17) - أدهم كريم (19) - أحمد شرف (20).

وعلى دكة البدلاء: محمد ريشة (23) - محمد عوض (3) - معاذ عطية (4) - أحمد عبد العزيز "زيزو" (15) - محمد جمال (2) - مهاب سامي (14) - سيف سفاجا (25) - علي إيهاب (11) - أحمد ناجي (9) - رضوان حمزاوي (26) - حسن صابر (10) - عمر سيد معوض (7) - محمود صلاح (18) - مؤمن شريف (12).

أقيمت المباراة الودية الأولى مساء الخميس الماضي، وانتهت بفوز الفراعنة الصغار بنتيجة 3-2 وسجل أهداف الفراعنة محمد عبد الله وأحمد وحيد ومحمد هيثم.. ودفع أسامة نبيه بالتشكيل الأساسي للمنتخب، ومن المقرر أن يدفع بمجموعة أخرى من اللاعبين في مباراة اليوم لمنح الفرصة للجميع وتحقيق أكبر استفادة من اللاعبين.

من جهته أشاد أسامة نبيه، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 سنة، بالتجربة الودية الأولى التى فاز فيها أحفاد الفراعنة على منتخب الكويت الأوليمبي 3-2 ضمن تجهيزات الفراعنة للمونديال فى تشيلي، بينما يستعد منتخب الكويت الأوليمبي لخوض تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس الأمم الآسيوية للكبار.

وقال أسامة نبيه، إن تجربة الكويت شهدت العديد من المكاسب منها اللعب تحت ضغط والاطمئنان على العناصر الأساسية وتنفيذ بعض الجمل الخططية التي يتدرب عليها اللاعبون خلال المعسكر الجاري.

وتابع نبيه: إن الأمور تسير نحو الأفضل خلال رحلة بناء جيل قوي يكون على قدر طموحات المصريين فى المونديال المقبل.

وأضاف أنه يوجد بعض الأخطاء والسلبيات وهذا أمر طبيعي فى كرة القدم، وأنه وكل أفراد جهازه المعاون يعملون على تصحيحها.

وأكد نبيه أنه يتابع اللاعبين الدوليين المقرر استدعاؤهم فى المعسكر المقبل تمهيدا لضم عدد منهم إلى القوام الأساسي للمنتخب الذى سيكون مزيج من المحليين والمحترفين.

وطالب أسامة نبيه اللاعبين بضرورة التركيز والجدية فى مرحلة التحديات مشدداً على أن الباب لا يزال مفتوحا أمام المجتهدين والمتميزين لضمهم إلى قائمة المونديال.