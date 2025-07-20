شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتعادل مع الصفاقسي بهدف لكل منهما في أولى ودياته بمعسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع مضيفه فريق الصفاقسي التونسي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس في مستهل مباريات النسور الخضر الودية بمعسكرهم المغلق المقام حاليًا بتونس والذي يستمر حتى الأول من أغسطس المقبل.

جاءت المباراة حماسية للغاية واستغلها التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري في الدفع بتشكيلين مختلفين على مدار شوطي المباراة التي انتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم الصفاقسي بهدف سجله الأوغندي موتيابا في الدقيقة الخامسة والثلاثين بعد متابعته للكرة المرتدة من الحارس عصام ثروت ، فيما تعادل للمصري عمرو سعداوي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة البديل كريم بامبو والذي شارك بديلًا لصلاح محسن الذي تعرض للإصابة ، وشهد هذا الشوط فرصتين خطيرتين للمصري من تسديدتين لمحمد مخلوف ولكن العارضة كان لها رأيًا أخر.

وفي الشوط الثاني دفع الكوكي بتشكيل مغاير لتشكيل الشوط الأول وشهد هذا الشوط إهدار ميدو جابر لانفراد تام بالمرمى في الدقائق الأخيرة والتي شهدت كذلك تصدي العارضة لتسديدة الناشئ حسام حسن بعيدة المدى لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في تجربة قوية لأبناء بورسعيد.

مثل المصري في الشوط الاول كل من : عصام ثروت لحراسة المرمى، أحمد عيد ، باهر المحمدي، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر يتقدمهم الثنائي محمد مخلوف ، عمر الساعي كثنائي ارتكاز دفاعي ، فيما لعب الثلاثي عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن. ، وشهد هذا الشوط الدفع بكريم بامبو بديلًا لزميله صلاح محسن في الدقيقة الثانية والأربعين.

فيما مثل أبناء الباسلة في الشوط الثاني كل من : محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي ، أحمد أيمن منصور ، خالد صبحي ، حسن علي لخط الظهر يتقدمهم الثنائي مصطفى أبوالخير، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي ، فيما لعب الثلاثي ميدو جابر ، حسين فيصل ، زياد فرج كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد كريم بامبو، وشهد هذا الشوط الدفع بالثنائي أحمد القرموطي والناشئ حسام حسن بدلًا من كريم بامبو وزياد فرج وذلك في الدقيقة الثامنة والثلاثين من الشوط الثاني.