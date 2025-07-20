شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الموافق 20 - 7 - 2025 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرزها: إعلان الزمالك تعاقده مع الفلسطيني آدم كايد، وتعاقد الأهلي مع الفلسطينية نور يوسف لتدعيم فريق الكرة النسائية، وانتقال مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي.

رسميًا.. أدم كايد زملكاوى لمدة ثلاث مواسم

أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

منتخب الشباب يكتفى بتعادل سلبى مع الكويت فى ثانى تجاربه الودية بمعسكر "الهدف"

انتهت مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه أمام منتخب الكويت بالتعادل السلبي في الودية الثانية التي أقيمت بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، حيث انتهى اللقاء الأول بفوز مصر 3 / 2 ، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم للشباب تشيلي 2025.

الأهلى يعلن التعاقد مع الفلسطينية نور يوسف لتدعيم فريق الكرة النسائية

أعلن النادى الأهلى التعاقد مع الفلسطينية نور يوسف لتدعيم خط الهجوم لفريق الكرة النسائية، استعدادا للموسم الجديد فى دورى الكرة النسائية الذى يشارك فيه الأهلى للمرة الثانية.

الزمالك يجهز عقود محمد إسماعيل لإرسالها إلى زد للتوقيع رسميا

يجهز مسئولو نادى الزمالك العقود الخاصة بضم محمد إسماعيل لاعب فريق زد، لإرسالها إلى نادى اللاعب للتوقيع رسميا على عقود انتقاله إلى الفريق الأبيض، تمهيدا للانضمام لصفوف الفريق خلال ميركاتو الصيف، استعدادا للموسم الجديد، حيث تم الانتهاء من كافة التفاصيل على رأسها التفاصيل المادية.

سبب خوض الأهلى مباراة الملعب التونسى الودية من 3 أشواط

اتفق الجهاز الفني للأهلي مع نظيره الملعب التونسي على خوض المباراة الودية التي تجمعهما في تونس غداً، ضمن المعسكر التحضيري الذي يخوضه الفريق الأحمر، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

مصطفى شلبى يوقع عقود انتقاله إلى البنك الأهلى.. صورة

وقع مصطفى شلبي لاعب وسط نادي الزمالك، على عقود انتقاله إلى البنك الأهلي خلال الساعات الأخيرة، وذلك في حضور أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.

أحمد ربيع ينضم لمعسكر الزمالك فى العاصمة الإدارية بعد توقيع العقود

ينضم أحمد ربيع، لاعب فريق البنك الأهلي، إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقام حاليًا فى العاصمة الإدارية، بعد توقيع عقود انضمامه المنتظر إتمامها خلال الساعات القليلة المقبلة، ضمن خطة تدعيم صفوف القلعة البيضاء استعدادًا للموسم الجديد.

سيراميكا يعلن التعاقد مع كريم نيدفيد قادما من الأهلي

أعلن نادي سيراميكا عن التعاقد مع كريم نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في 8 أغسطس القادم.