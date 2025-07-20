شكرا لقرائتكم خبر عن حامد حمدان: الإنسان يمر بضغوطات نفسية مما يؤدى للعزلة وضيق الخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الدولى الفلسطينى حامد حمدان لاعب وسط بتروجت، رسائله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد تعثر مفاوضات الزمالك مع الفريق البترولى للتعاقد مع اللاعب فى الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب حامد حمدان، عبر خاصية الاستورى بموقع "إنستجرام": "مساء الخير، أما بعد: عموما الإنسان يمر بضغوطات نفسية مما يؤدى للعزلة وضيق الخاطر.. الحمد لله".

غاب حامد حمدان عن تدريب بتروجت أمس السبت، لمروره بحالة نفسية سيئة ليقرر سيد عيد عدم إشراكه فى مباراة حرس الحدود الودية التى لعبت اليوم، بسبب انشغال اللاعب وعدم تركيزه مع دراسة توقيع عقوبة عليه.

وواصل حامد حمدان الضغط على إدارة بتروجت مستخدما وسائل التواصل فى كتابة بعض الرسائل، حيث كتب: "اليقين هو أن تعلم أن الله قادر حتى وإن كانت كل الأسباب حولك تقول مستحيل"، ثم اتبعها بـ"ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى"، فى رسائل موجهة للسماح له بالرحيل.

تعادل فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، سلبيا مع حرس الحدود، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

وشهدت المباراة غياب الفلسطينى حامد حمدان لاعب الوسط عن المباراة، ولم يشارك فيه نظرا لغياب اللاعب عن التدريب أمس السبت، لذلك لم يدفع سيد عيد باللاعب.

وتعد مباراة اليوم هي الثالثة التي خاضها الفريق استعدادا للموسم الجديد، حيث خسر أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في أول مباراة، ثم فاز في الثانية أمام وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز فريق بتروجت على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ثاني المباريات الودية للفريق البترولي بعد مواجهة غزل المحلة الإثنين الماضي.

سجل أهداف بتروجت كل من بدر موسى، وأدهم حامد، ومصطفى الجمل، فيما سجل لوادي دجلة كمال أبو الفتوح، وعبد الرحيم محمد.

ويسعى سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجت، لتجهيز كل العناصر بشكل قوى من أجل بداية قوية للموسم الجديد، بعدما رفض في التفريط في أي لاعب خلال هذه الفترة والتي يأتي أبرزهم حامد حمدان، وتوفيق محمد وهادى رياض.