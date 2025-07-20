شكرا لقرائتكم خبر عن لوزيرن السويسرى يطلب مليون دولار لرحيل تيدى أوكو إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 يوليو 2025 10:00 م

طلب مسئولو نادى لوزيرن السويسرى الحصول على مليون دولار للموافقة على رحيل تيدى أوكو إلى نادى الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الأبيض، حيث يرتبط اللاعب بعقد مع ناديه السويسرى

وحال إتمام الاتفاق بين الزمالك والنادى السويسرى على ضم الايفوارى أوكو سيكون الزمالك بحاجة إلى رحيل أى من لاعبيه الأجانب، حيث يضم الزمالك بين صفوفه كل من المغربى محمود بنتايج و صلاح الدين مصدق، التونسى سيف الجزيرى، وأحمد الجفالى، وتعاقد مؤخرا مع شيكو بانزا.

ويعد أحمد الجفالى هو الأقرب للرحيل عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة، حيث اقترب من الانضمام للأفريقى التونسى فى الوقت الذى يرغب فيه الجفالى الاستمرار بالدورى المصري

ويتمسك الجزيرى بالاستمرار بالفريق وتدرس إدارة الزمالك بقاء صلاح مصدق بعد إصابة أحمد حسام بالرباط الصليبى.

كما يتمسك سيف الجزيرى بالحصول على قيمة كامل عقده للموافقة على الرحيل وبالتالى يكون الاقرب للرحيل هو أحمد الجفالى لحل أزمة الاجانب.

من ناحية أخرى توصل منذ قليل، مسئولو البنك الأهلي لاتفاق مع مصطفى شلبي لاعب الزمالك من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يتم توقيع عقود انتقال مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي بشكل رسمي خلال ساعات.

في المقابل حسم الزمالك صفقة أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي والتي كانت متوقفة لحين توصل مسؤولي البنك لاتفاق مع مصطفي شلبي لابرام الصفقة.