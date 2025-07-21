شكرا لقرائتكم خبر عن عادل المأمور: الشناوى يفتقد المرونة الحركية ومصطفى شوبير موهوب ولازم يشارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل المأمور حارس الزمالك السابق، أن محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى يفتقد المرونة الحركية، ومصطفى شوبير حارس موهوب، ولا بد من مشاركته باستمرار.

وقال عادل المأمور، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "هناك أزمة كبيرة حاليا فى حراسة مرمى منتخب مصر، والمواهب قلت عن زمان".

وأضاف: "محمد الشناوى ليس لديه رشاقة ومرونة حركية، واستقبل أكثر من هدف من بعيد دون أن يتحرك ولا يفرد ذراعه، وهو يفقد المرونة الحركية والمرتبطة بسرعة رد الفعل، وهى عيب يجب أن يتمرن عليها وينميها".

وتابع المأمور: "مصطفى شوبير حارس موهوب ولديه إمكانيات كبيرة جدا، ويمتلك المرونة الحركية، وآن الأوان أن يأخذ حقه ويشارك باستمرار، وهو حارس موهوب ومش مصنوع".

واستطرد: "الحارس الموهوب مثل مصطفى شوبير ومحمود الزنفلى وحمزة علاء ومحمد صبحى ومحمود الشناوى، وفى زمنى كان إكرامى الأكثر موهبة وأنا عادل المأمور باقى الحراس لديهم إمكانيات كبيرة".

وتابع: "الفرق بين الحارس الموهوب والمصنوع، أن الحارس الموهوب هو الذى يظهر بشكل قوى فى أى وقت ويكون جاهزا دائما وأداؤها فيه براعة، المصنوع بيكون له سقف للإمكانياته لا يتعداها إلا بالتمارين المستمرة، ودائما الموهوب متفوق".

وعن حراس المنتخب، قال: "اختيار حراس المنتخب لا بد أن يكون على أساس المشاركة فى المباريات لأنها هى التى يتم التقييم من خلالها".