شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكريم مصطفى يشارك فى مران الإسماعيلى بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عبد الكريم مصطفى ظهير أيسر نادى الإسماعيلى، فى تدريبات الفريق اليوم الأحد، بعد التعافى من الإصابة، استعدادا للموسم الجديد الذى سينطلق 8 أغسطس المقبل.

وغاب عبد الكريم مصطفى عن تدريبات الإسماعيلى فى الفترة الماضية بسبب التهابات فى وتر إكيليس، الأمر الذى جعله يخوض برنامجا تأهيليا قبل العودة للمران.

وخاض عبد الكريم مصطفى تدريبا فرديا بالجرى حول الملعب فى مران اليوم، تمهيدا للدخول فى التدريبات الجماعية خلال أيام، وسيكون خارج مباراة الفريق غدا أمام دكرنس.

ويخوض فريق الإسماعيلى مباراة ودية ثالثة أمام دكرنس قبل الدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية الأربعاء المقبل لمدة 10 أيام، تتخلله 3 مباريات ودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة ميلود حمدى، سبورتنج الجمعة 25 يوليو الجارى، وزد الاثنين 28 يوليو، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة سموحة 31 يوليو الجارى.

مباريات الإسماعيلى الودية

وخاض فريق الإسماعيلى مباراتين وديتين الأولى كانت أمام فايد بهدفين مقابل هدف، كما فاز فى الثانية على فريق الحسينية بهدفين نظيفين، جاء هدفا الدراويش في المباراة عن طريق نادر فرج ومروان حمدى، في المباراة التي شهدت دفع الجزائرى ميلود حمدى بعدد كبير من اللاعبين، بالإضافة إلى تطبيق طرق فنية وتكتيكية استعدادا للموسم الجديد.

وحرص الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى للإسماعيلى على إشراك جميع اللاعبين فى المباراة، لرؤيتهم والحكم عليهم من أجل الوصول للتوليفة الأساسية التى يخوض بها الموسم الجديد.

ونجح مسئولو الإسماعيلى في التجديد لكل من عبد الله جمال لمدة 5 مواسم، ومحمد حسن لمدة موسمين، وأحمد عادل عبد المنعم لمدة موسم، بعدما انتهى تعاقدهم مع النادى بنهاية الموسم الماضى.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى في الظهور بشكل قوى فى الموسم الجديد، على الرغم من وجود لاعبين شباب وناشئين في القائمة، بعد رحيل أكثر من لاعب مجانا بعد انتهاء تعاقدهم مع النادى، يأتي في مقدمتهم عماد حمدى وكمال السيد اللذان وقعا لمودرن سبورت، وعبد الله السعيد الذى انتقل إلى الجونة، ومحمد بيومى الذى انتقل إلى حرس الحدود.