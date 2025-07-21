شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. زيزو وإمام عاشور يقودان الزمالك للتتويج بكأس مصر أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 21 يوليو 2022، توج الزمالك بلقب كأس مصر موسم 2020-2021 بعد فوزه على غريمه الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد القاهرة.

واعتلى الزمالك منصة التتويج بلقب الكأس للمرة السابعة في آخر 9 مواسم، ليجرد الأهلي من لقبه الذي كان حصده موسم 2019-2020 على حساب طلائع الجيش.



سجل ثنائية الزمالك أحمد سيد "زيزو"، وإمام عاشور في الدقيقتين 6 و30 على الترتيب، بينما أحرز هدف الأهلي الوحيد البديل حسام حسن في الدقيقة 55.

وحقق الزمالك بذلك أول ألقابه في الولاية الثانية للبرتغالي جيسفالدو فيريرا، واللقب الثالث بشكل عام تحت قيادة المدرب، بعد لقبي الدوري والكأس في الولاية الأولى، بينما فشل مواطنه ريكاردو سواريش في حصد لقبه الأول مع الأهلي.

وجمع الزمالك بين لقبي الدوري وكأس مصر لموسم 2020-2021، للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2014-2015، حين قاد فيريرا نفسه القلعة البيضاء للثنائية في ولايته الأولى.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 29 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.



وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعربيا فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 5 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ82 بطولة محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.