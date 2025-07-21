شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب وصول رئيس الجهاز الطبي الأجنبي لخلافة محمد أسامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب نادي الزمالك وصول رئيس الجهاز الطبي الأجنبي الذي سيتولى المهمة بعد رحيل الدكتور محمد أسامة، لمباشرة عمله مع الفريق الكروي الأول، حيث يتواجد حاليًا مع الفريق طبيبان للعلاج الطبيعي فقط، وهو ما يمثل خطورة على اللاعبين، خاصة فى حالة الإصابات الخطيرة، وهو ما يدفع إدارة الكرة لاستعجال وصول الطبيب الأجنبي الجديد.

ومن المتوقع وصول الطبيب الأجنبي الذي سيتولى رئاسة الجهاز الطبي في نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيتم إنهاء إجراءات تعاقده ليباشر مهامه رسميًا، لاسيما أن الدكتور أيمن فريد كان المرشح الأول لتلك المهمة بعد رحيل محمد أسامة قبل أن يتم الاستقرار على التعاقد مع طبيب أجنبي.

وتهدف إدارة النادي، من خلال التعاقد مع الطبيب الجديد، لرفع كفاءة الجهاز الطبي وتحسين جودة التشخيص والعلاج وتقليل الإصابات، بالإضافة إلى تطبيق برامج وقائية حديثة ترتقي بمستوى جاهزية اللاعبين وتساهم في تعزيز أدائهم الرياضي. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة للنادي لتطوير كافة النواحي الفنية والطبية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.



وتوصي الإدارة بتهيئة كافة الظروف الملائمة للطبيب الجديد لضمان انتقال سلس وفعال لمهام الجهاز الطبي، مع استمرار التنسيق والتعاون بين الأطباء الحاليين والطبيب الجديد لضمان استمرارية العمل بكفاءة دون أي تأثير على تجهيزات الفريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ، بالتنسيق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة من المعسكر الحالي المقام في العاصمة الإدارية، على أن يعود اللاعبون لمواصلة المعسكر مساء اليوم.

وكان الفريق اكتفى بخوض تدريبات قوية في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة صباح أمس قبل الحصول على راحة.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت يوم السبت.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخيرة أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.