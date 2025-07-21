شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الملعب التونسى الليلة فى أولى تجاربه الودية بمعسكر طبرقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالإثنين، 21 يوليو 2025 09:30 ص
يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي أولى تجاربه الودية فى معسكره التحضيري المقام حالياً فى مدينة طبرقة التونسية، عندما يلتقي الملعب التونسي فى الثامنة مساء اليوم، ضمن برنامج التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، فى ظل رغبة الجهاز الفني فى خوض أكثر من تجربة لتجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل لخوض منافسات الموسم الجديد.
وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا
خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين
خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله
خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريمغيابات الأهلي في معسكر تونس
فيما خرج من قائمة الأهلي بالمعسكر كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب كريم نيدفيد ومصطفي مخلوف لاستعدادهم لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.
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