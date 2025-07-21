شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: بخاف من الكلاب.. ونهائي القرن أغلى بطولاتى مع الأهلي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد الشناوي ، قائد النادي الأهلي ، فى حواره للصفحة الرسمية لناديه عبر فيس بوك على هامش تواجده فى معسكر تونس، أن نهائي القرن 2020 هو أغلى بطولاته مع المارد الأحمر.

وقال الشناوي، "قلت لزيزو أول لما شوفتو حمد لله على سلامتك، وبعدين أتكلمت معاه.. وقلت لتريزيجيه مبروك رجعت بيتك".

وأضاف قائد الأهلي، "بخاف من الكلاب، بس مش هجري منهم.. مقدرش أختار اسم لقصة فيلم يكشف مسيرتي، الناس هي اللى تختار".

قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:



حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا



خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين



خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله



خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الاهلى في معسكر تونس

ويغيب عن الظهور مع الأهلى في معسكر تونس كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب كريم نيدفيد للرحيل لسيراميكا وصطفي مخلوف لاستعداده لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.