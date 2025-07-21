شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عزام يستقبل المحاضر الدولي إيجور المشرف على معسكر رخص الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور مصطفي عزام ، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ، صباح اليوم الاثنين، إيجور مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحاضر تقنية الفيديو المعتمد من فيفا، الذي يشرف على معسكر تدريب الحكام على الجزء العملي فى الملعب وسيارات VAR الذي ينطلق اليوم.

وأقام الاتحاد المصري لكرة القدم مطلع يوليو الجاري معسكر الحكام المرشحين للحصول على رخصة تقنية VAR والذى استمر لمدة 6 أيام بمشاركة 40 حكماً (20 ساحة و20 مساعداً).



مصطفى عزام

وركزت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال المعسكر على رفع الكفاءة الفنية للحكام والمساعدين عن طريق المحاضرات النظرية اليومية، وتم تقسيم الحكام إلى ثلاث مجموعات على مدار أيام المعسكر للتأكيد على بروتوكول تقنية الفيديو المساعد، وحالات التدخل بواسطتها، وحد التدخل من حكام التقنية أثناء إدارة المباريات، وذلك وفقا للبرنامج الذى أعده اوسكار رويز رئيس اللجنة الذى يتابع المعسكر يوميا.

وفى السياق ذاته، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، على صرف مستحقات الحكام بشكل شهرى الموسم المقبل، بناءً على الاتفاق مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية للقضاء على ظاهرة المستحقات المتأخرة للحكام، ومنحهم الفرصة للتركيز فى المباريات لتقليل الأخطاء.



الحكام

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم صرف مستحقات الحكام عن شهري إبريل ومايو 2025 فى مختلف الأقسام والدرجات، وتسلمت المناطق الفرعية للحكام المستحقات المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، وتم صرفها للحكام وذلك في إطار سعى مجلس إدارة الاتحاد لتوفير المناخ الملائم لإنجاح منظومة الحكام.

ويستعد ما يقرب من 20 حكما ومساعدا لإعلان اعتزال التحكيم خلال الساعات المقبلة، بسبب قرار أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بعدم التجديد للحكام الذين تخطوا ال45 عاما.

وخرج الحكام الذين تخطوا الـ45 عاما من حسابات لجنة الحكام خلال إجراء الكشف الطبى للموسم الجديد، وهو ما يعنى استبعادهم من حسابات رويز في الموسم الجديد.