شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه النجم الساحلي الأربعاء المقبل فى ثاني وديات معسكر سوسة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، نظيره النجم الساحلي التونسي الأربعاء المقبل، في ثاني وديات الفريق البورسعيدي بمعسكر تونس، استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

الودية الأولى

تعادل النادي المصري مع مضيفه الصفاقسي التونسي بهدف لمثله، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس في مستهل مباريات النسور الخضر الودية بمعسكرهم المغلق المقام حاليًا بتونس والذي يستمر حتى الأول من أغسطس المقبل.



حسين فيصل لاعب المصري خلال ودية الصفاقسي

صفقات المصري

نجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

برنامج خاص لمعسكر تونس

من المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث واجه المصري نظيره الصفاقسي أمس الأحد، كما سيلاقي نظيره فريق النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري ، بينما ستقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين ، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.

يبحث مسئولو النادي المصري تسويق ثلاثي الفريق الأجنبي، البنيني سامادو أتدجيكو، السنغالي بابا بادجي، والغيني أمادو باه، وذلك قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري، بعد خروجهم من حسابات النادي البورسعيد في الموسم المقبل.

نبيل الكوكي يستبعد ثلاثي المصري من رحلة تونس

واستبعد التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري، ثلاثي الفريق الأجنبي، البنيني سامادو أتدجيكو، السنغالي بابا بادجي، والغيني أمادو باه، من رحلة تونس لإعداد الفريق، بعد خروجهم من حساباته الفنية، بالإضافة إلى قرار الإدارة باستبعاد محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي لعدم تجديد تعاقده مع النادي.