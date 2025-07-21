شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من أحمد فتوح: اللاعب يرحب بالرحيل عن الزمالك فى انتقالات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، عن ترحيب اللاعب بفكرة رحيله عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية، على خلفية أزمة حضوره إحدى الحفلات الغنائية فى الساحل الشمالي دون إذن النادي، بعد خروجه من معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية بداعي مرض عمه.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن فتوح يتعرض لضغط كبير، ويريد أن يشعر بالراحة من هذه الضغوط، فى ظل جماهيرية الزمالك الكبيرة، فى كل موقف يتعرض له، موضحا أن انتقال فتوح لنادٍ آخر سيقلل الضغوط عليه الفترة المقبلة.

الزمالك يستقر على بيع أحمد فتوح

وكان الزمالك قد استقر على عرض أحمد فتوح للبيع بعد الأزمة التى شهدتها الساعات الماضية بتغيبه عن معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية بداعى مرض عمه، وظهوره فى أحد الفيديوهات فى حفل غنائي بالساحل الشمالى.

ويأتى فكرة عرض فتوح للبيع فى ظل الأزمات التى تطارد اللاعب بين فترة وأخرى، حيث سبق وخرج من معسكر الفريق قبل أحد المباريات رفقة مصطفى الزنارى ومحمد صبحى حارس الفريق، وكذلك الحادث الذى تعرض له فى أغسطس من العام الماضى والذى راح ضحيته أحد الأشخاص بسبب السرعة الزائدة للاعب أثناء قيادة السيارة.

الزمالك يبحث عن عرض لأحمد فتوح

ويبحث نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عن عرض مناسب لرحيل اللاعب أحمد فتوح، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، ويفتح النادي الباب أمام كافة العروض، سواء كانت محلية أو خارجية، بهدف إنهاء التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الحالية، لا سيما أن فتوح يرتبط بعقد حتى 30 يونيو 2027، ما يعني تبقي موسمين إضافيين في عقده مع نادي الزمالك.

أحمد فتوح يجهز دليل برائته

يستعد أحمد فتوح لتقديم دليل براءته خلال جلسة التحقيق المنتظرة معه داخل الزمالك، بعد أزمة مغادرته معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتمسك فتوح بتأكيده أن خروجه من المعسكر جاء بسبب ظرف عائلي طارئ، حيث تعرض عمه لوعكة صحية مفاجئة، ما استدعى تواجده بجواره.

ويجهز فتوح أوراقًا وتقارير طبية تؤكد مرض عمه، لنفي الاتهامات التى لاحقته بشأن تغيبه عن المعسكر لحضور حفل خاص في الساحل الشمالي.