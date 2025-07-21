شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الأجانب يؤجل إعلان الزمالك صفقة تيدى أوكو رغم حسم التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة تفصل تيدى أوكو لاعب فريق لوزيرن السويسرى من الانضمام لمعسكر الزمالك في العاصمة الإدارية، بعد إنهاء الاتفاق بين الزمالك واللاعب وكذلك ناديه على الانضمام للفريق الأبيض، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة من تفاصيل مالية ومدة تعاقد.

تيدى أوكو يخضع للكشف الطبى

وخضع اللاعب خلال الساعات الماضية للكشف الطبي تمهيدا لإعلان الصفقة، ورغم أن الزمالك أنهى كل ما يتعلق بصفقة تيدى أوكو إلا أن موقف أجانب الفريق يؤجل الإعلان عن التعاقد مع اللاعب، في ظل وجود كل من أحمد الجفالى، سيف الجزيرى، محمود بنتايج، صلاح مصدق، بالإضافة إلى التعاقد مع شيكو بانزا.

وكان النادى السويسرى طلب مليون دولار للموافقة على رحيل تيدى أوكو إلى نادى الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الأبيض، فى ظل ارتباط اللاعب بعقد مع ناديه، إلا أنه تم تخفيض المبلغ والاتفاق على كل ما يخص الصفقة، وكذلك طريقة السداد.

رحيل أحد أجانب الزمالك للتعاقد مع أوكو

وأصبح الزمالك بحاجة إلى رحيل أى من لاعبيه الأجانب، حيث يضم الزمالك بين صفوفه كلا من المغربى محمود بنتايج وصلاح الدين مصدق، والتونسى سيف الجزيرى، ومواطنه أحمد الجفالى، وتعاقد مؤخرا مع الأنجولي شيكو بانزا.

الجفالى يقترب من الرحيل

ويعد أحمد الجفالى هو الأقرب للرحيل عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة، حيث اقترب من الانضمام لنادي الأفريقى التونسى فى الوقت الذى يرغب فيه الجفالى الاستمرار بالدورى المصري، فيما يتمسك سيف الدين الجزيرى بالاستمرار بالفريق وتدرس إدارة الزمالك بقاء صلاح مصدق بعد إصابة أحمد حسام بالرباط الصليبى، كما يتمسك سيف الجزيرى بالحصول على قيمة كامل عقده للموافقة على الرحيل وبالتالى يكون الاقرب للرحيل هو أحمد الجفالى لحل أزمة عدد اللاعبين الأجانب.