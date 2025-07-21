شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدني للاعبي الأهلي فى الفندق قبل مواجهة الملعب التونسي وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خضوع اللاعبين لمران بدني خفيف ظهر اليوم، فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق الملعب التونسي وديا اليوم.

ويؤدي اللاعبون فقرات بدنية متنوعة فى الجيم بفندق الإقامة بمدينة طبرقة التونسية، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعداداً للمباراة.

ويقيم الأهلي معسكرا خارجيا بمدينة طبرقة التونسية، ويستمر حتى 26 يوليو الجاري، ويتخلله خوض مباراتين وديتين.



قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الأهلى في معسكر تونس

ويغيب عن الظهور مع الاهلى في معسكر تونس كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب كريم نيدفيد للانتقال لسيراميكا ومصطفي مخلوف لاستعداده لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.