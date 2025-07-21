شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وأبو علي وعاشور أبرز غيابات الأهلى فى ودية الملعب التونسى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي أولى تجاربه الودية في معسكره التحضيري المقام حالياً فى مدينة طبرقة التونسية، عندما يلتقي فريق الملعب التونسي مساء اليوم، ضمن برنامج التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، فى ظل رغبة الجهاز الفني فى خوض أكثر من تجربة لتجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويسعى خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، لمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين في اللقاء الودي اليوم، من أجل تجهيز كل اللاعبين، وكذلك منح الفرصة لبعض العناصر التي ينوي تقييم مستواها وتحديد مصيرها من البقاء فى صفوف الفريق الأحمر أو الرحيل فى الصيف الجاري، إذا رأى أنه من الأفضل خروجها من حسابات الجهاز الفني بشكل نهائي.

ويغيب عن الظهور مع الأهلى في معسكر تونس كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة، ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي، بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق فى الموسم المقبل، وأيضا يغيب كريم نيدفيد لرحيله لسيراميكا، ومصطفي مخلوف لاستعداده لمغادرة الأهلي خلال الانتقالات الحالية، كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.

كما يغيب حسين الشحات عن مباراة اليوم رغم تواجده فى معسكر تونس وذلك لإصابته بشد في عضلة السمانة فى التدريبات اليومية هناك.

قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.