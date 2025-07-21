شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. مؤمن زكريا يقود الأهلي للفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 21 يوليو 2015، حقق فريق الأهلى فوزا غاليا على الزمالك بهدفين دون رد ضمن مباريات الدورى، ليؤجل بذلك تتويج الفريق الأبيض المتصدر والذى كان يحتاج لنقطة واحدة لحسم البطولة لصالحه وقتها.

سجل لاعب خط الوسط الأهلى مؤمن زكريا هدفي المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 37 للدوري المصري، والتي أقيمت باستاد برج العرب دون جمهور بعد نقلها من استاد الجونة.

وطرد الحكم الصربي ميلوراد مازيتش قائد فريق الزمالك حازم إمام في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تدخله بعنف ضد لاعب الأهلي وقتها رمضان صبحي، الذي حاول استعراض مهاراته بطريقة أثارت استفزاز لاعب الزمالك.

وتقدم زكريا للأهلي بهدف رائع في الدقيقة 32 بعد أن تلقى الكرة داخل منطقة جزاء الزمالك من عرضية للظهير الأيمن باسم علي ليسددها زكريا بيمينه في الزاوية اليسرى العليا لأحمد الشناوي حارس الزمالك.

وأضاف زكريا الهدف الثاني في الدقيقة 81 من ركلة حرة مباشرة أسكنها في الزاوية اليمنى العليا لمرمى الشناوي.

وإجمالا توج الأهلى بـ155 بطولة هي 45 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربع ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.