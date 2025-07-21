شكرا لقرائتكم خبر عن عادل المأمور مشرفاً على حراس مرمى قطاع الناشئين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على الاستعانة بخدمات عادل المأمور حارس مرمى الزمالك السابق مشرفاً على حرس مرمى قطاع الناشئين بالنادى، بعد اعتذار عماد المندوه عن الاستمرار فى منصبه.

ومن المقرر أن يتسلم المأمور مهام عمله بالنادى خلال الساعات الجارية، بعدما وافق على المهمة الجديدة بالزمالك.

وتقدم عماد المندوه المدير الفنى لمدربى حراس مرمى قطاع الناشئين بالزمالك باعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه بالنادى، والذى قضى فيه سنوات عديدة.

وتقدم المندوه بالاعتذار إلى بدر حامد المشرف على قطاع الناشئين خلال الساعات الماضية، كما تواصل مع حسين لبيب رئيس الزمالك صباح اليوم وأخطره بالاعتذار، والذى جاء لأسباب شخصية وظروف أسرية خاصة.

يذكر أن عماد المندوه تم الاستعانة بخدماته كمدرب لحراس مرمى الفريق ضمن الجهاز المعاون لجروس بشكل مؤقت، بعد رحيل جوزيه جوميز المدير الفنى السابق وجهازه المعاون.

وأكد عادل المأمور، حارس الزمالك السابق، أن محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى يفتقد المرونة الحركية، ومصطفى شوبير حارس موهوب، ولا بد من مشاركته باستمرار.

وقال عادل المأمور، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس، "هناك أزمة كبيرة حاليا فى حراسة مرمى منتخب مصر، والمواهب قلت عن زمان".

وأضاف: "محمد الشناوى ليس لديه رشاقة ومرونة حركية، واستقبل أكثر من هدف من بعيد دون أن يتحرك ولا يفرد ذراعه، وهو يفقد المرونة الحركية والمرتبطة بسرعة رد الفعل، وهى عيب يجب أن يتمرن عليها وينميها".

وتابع المأمور: "مصطفى شوبير حارس موهوب ولديه إمكانيات كبيرة جدا، ويمتلك المرونة الحركية، وآن الأوان أن يأخذ حقه ويشارك باستمرار، وهو حارس موهوب ومش مصنوع".

واستطرد: "الحارس الموهوب مثل مصطفى شوبير ومحمود الزنفلى وحمزة علاء ومحمد صبحى ومحمود الشناوى، وفى زمنى كان إكرامى الأكثر موهبة وأنا عادل المأمور باقى الحراس لديهم إمكانيات كبيرة".

وتابع: "الفرق بين الحارس الموهوب والمصنوع، أن الحارس الموهوب هو الذى يظهر بشكل قوى فى أى وقت ويكون جاهزا دائما وأداؤها فيه براعة، المصنوع بيكون له سقف للإمكانياته لا يتعداها إلا بالتمارين المستمرة، ودائما الموهوب متفوق".

وعن حراس المنتخب، قال: "اختيار حراس المنتخب لا بد أن يكون على أساس المشاركة فى المباريات لأنها هى التى يتم التقييم من خلالها".