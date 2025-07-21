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القاهرة - سامية سيد - إطلاق مشروع "30 يوم تحدى" بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وبرزنتيشن لايف

عقد اليوم المؤتمر الصحفي وحفل الإطلاق الرسمي لمشروع " 30 يوم تحدي " تحت شعار "اتحرك .. وعيش الفرق" بمسرح مركز التعليم المدني بالزمالك، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة برزنتيشن لايف .

شهد الحفل حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد عطية نائب رئيس مجلس ادارة شركة استادات للاستثمار الرياضي والعضو المنتدب، ومحمد مرجان رئيس مجلس ادارة شركة برزنتيشن لايف، والكابتن ياسر الرملي رئيس مجلس ادارة شركة سيتي كلوب للمنشآت الرياضية ونائبه الكابتن أيمن صلاح، وعدد من مسؤولى شركات كبرى، راعية للحدث الكبير.

قدم الحفل الفنان سامح حسين، وألقي كلمة أكد خلالها على أهمية ممارسة الرياضة والحياة الصحية لأفراد المجتمع.

وقال الفنان سامح حسين، إن مقولة العقل السليم في الجسم السليم التي نعرفها جميعا يجب أن تطبق بشكل حقيقي وإيجابي فى حياتنا، مشيرا إلى أن ممارسة الرياضة تجعل إقرار المجتمع أكثر إنتاجا ونشاطا وقدرة على العمل، ومن هنا يأتي التقدم والازدهار في مختلف المجالات .

وتحدث محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن لايف، ورحب بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجميع الحضور، وقال في كلمته إنه شرف له أن يكون مشاركا اليوم هذه المناسبة العظيمة وهي المؤتمر الصحفي وحفل الإطلاق الرسمي لمشروع 30 يوم تحدي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، موضحا أن هذا المشروع الملهم لكل أبناء الوطن لتغيير ثقافة المجتمع نحو ممارسة الرياضة من أجل حياة صحية سليمة..

وأشاد مرجان في كلمته بالجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية في سبيل تشجيع المجتمع لتبني نمط حياة صحي.. إذ جعلت الدولة المصرية موضوع الحياة الرياضية الصحية ضمن أهدافها الاستراتيجية وقطعت شوطا كبيرا في مشوار تنمية الوعى الرياضي لأفراد المجتمع كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة..

وأضاف مرجان أن هذا المؤتمر يعتبر منصة تفاعلية مهمة لتسليط الضوء على أهمية ممارسة الرياضة كأسلوب حياة والخروج باقتراحات ودوافع مبتكرة لزيادة الوعى والاقبال على ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع المصري ضمن خطة بناء الإنسان الذي يعتبر العنصر الأهم في المجتمع .

وأكد مرجان أنه يثق في قدرة هذا المشروع ليكون له أكبر الأثر فى نشر الوعي الرياضي والصحي وأنماطه والانعكاسات السلبية لأنماط الحياة غير الصحية على المجتمع وأهمية العمل على تغيير سلوكيات الافراد من خلال تشجيعهم على المواظبة على التمارين الرياضية والأغذية الصحية.. كما أنه يتوجب أن يتم غرس هذه الأفكار والسلوكيات في مراحل مبكرة خلال تربية أبنائنا ليصبحوا جيلا منتجا يعود بالمنفعة على وطنه.

وفي كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن ممارسة الرياضة تعتبر أمن قومي وتحظي باهتمام كبير من الدولة المصرية موجها الشكر لمحمد مرجان رئيس شركة برزنتيشن لايف علي دوره الكبير في تفعيل ممارسة الرياضة ومعسكر أكاديمية مصر للجودو بالعلمين الذي خرج بصورة احترافية وعلي أعلي مستوي كما وجه الشكر لجميع رعاة مشروع 30 يوم تحدي.

وأضاف أشرف صبحي أن دور وزارة الرياضة لا يتوقف فقط عند دعم وتشجيع المنتخبات والفرق الرياضية، ولكن أيضا يمتد هذا الدور إلي المواطن العادي في القري والنجوع بحيث تصبح الرياضة أسلوب ونمط حياة لكل مواطن يمارسها بشكل يومي .

تابع أن الرياضة المنتظمة تحمي من الأمراض الخاصة بالضغط والسكّر وأمراض القلب وزيادة الكوليسترول وبالتالي فممارسة الرياضة بانتظام ولو بالمشي نصف ساعة يوميا لن تجعلك تذهب للطبيب.

كشف وزير الرياضة أن هناك اتفاق مع محمد مرجان علي أن يتم تخصيص فرقا ووفود من الوزارة لزيارة القري والنجوع لشرح أهمية ممارسة الرياضة وأهداف مشروع 30 يوم تحدي ، موجها الشكر لمرجان علي اهتمامه الكبير بهذا المشروع .



أشرف صبحى ومرجان رئيسية



أشرف صبحى



أفضل نجيب



الفنان سامح حسين



تامر نصر



محمد مرجان يلقى كلمته



محمد مرجان



مؤتمر اطلاق مشروع 30 يوم تحدى



ياسر الرملى رئيس سيتى كلوب



جانب من المؤتمر