شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: عدي الدباغ معروض على النادى من الوكلاء والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك أن الفلسطينى عدى الدباغ لاعب فريق شارلروا البلجيكى تم عرضه على الزمالك عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، ولم يتم الدخول فى مفاوضات معه حتى الآن.

وقال المصدر، إن هناك عدداً كبيراً من اللاعبين يتم عرضهم على النادى، في الوقت الذى اقترب الأبيض من حسم عدة صفقات، وكذلك إنهاء عدد من الصفقات فى ظل الحاجة إلى تجديد دماء الفريق وإبرام صفقات سوبر بالموسم الجديد.

الزمالك يواصل تدعيم صفوفه بصفقات قوية ويضم الفلسطيني آدم كايد و3 محترفين جدد

وأشار المصدر فى تصريحاته إلى أن التفاوض مع أي لاعب يتم عن طريق التنسيق بين جهاز الكرة والمدير الرياضى وبالرجوع إلى المدير الفني للفريق.

وأعلن الزمالك خلال الساعات الماضية عن التعاقد مع الفلسطيني أدم كايد لاعب فريق بريدا الهولندي، لمدة 3 مواسم قادمة، ومن قبله التعاقد مع شيكو بانزا ، لاعب أمادورا البرتغالى، وكذلك عمرو ناصر وأحمد شريف، والمهدى سليمان.

كما أنهى الاتفاق مع عبد الحميد معالى ، المقرر قيده تحت السن، وكذلك الفرنسي تيدى أوكو لاعب لوزيرن السويسرى.

عدي الدباغ يقترب من الأهلي لتعويض وسام أبو علي دون شغل مقعد أجنبي

وكان الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم شارلروا البلجيكي دخل دائرة اهتمامات مسئولي النادي الأهلي للتعاقد معه فى الصيف الجاري، لتعويض رحيل مواطنه وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي، بعد التوصل لاتفاق على بيعه لنادي كولومبوس الأمريكي في الميركاتو الصيفي الجاري، ويرغب فى تعويضه بلاعب سوبر.

عدي الدباغ من أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد، لاسيما أنه لاعب أساسي فى منتخب فلسطين ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة، بخلاف أنه سيتم قيد اللاعب كلاعب محلي، ولن يكلف النادي مكاناً فى قائمة اللاعبين الأجانب بصفوف الأهلي.