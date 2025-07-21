شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل مستمر فى معسكر زد.. وحسم موقفه النهائى مع الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مطلع داخل نادي زد أن محمد إسماعيل، لاعب زد، لا يزال متواجدًا حاليًا داخل معسكر الفريق المقام فى محافظة الإسكندرية، وسط استمرار المفاوضات مع نادي الزمالك لحسم انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المفاوضات بين الزمالك وزد لم تتوقف، وهناك اتصالات مستمرة بين الطرفين في محاولة للتوصل لاتفاق نهائي يُرضي جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الأمور قد تشهد تطورًا مهمًا مساء اليوم، حيث يُتوقع أن تُحسم الصفقة بشكل رسمي إذا تم التوافق على الجوانب المالية وبعض التفاصيل الخاصة ببنود التعاقد.

وشدد المصدر على أن محمد إسماعيل لم يغادر معسكر الفريق المقام حالياً بالإسكندرية، وهو ملتزم تمامًا بخوض التدريبات مع زملائه، حتى يتم حسم موقفه بشكل نهائي، سواء بالاستمرار مع زد أو الانتقال إلى القلعة البيضاء.

ويأتي اهتمام الزمالك بضم محمد إسماعيل في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لتدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة ومميزة، خاصة في ظل الإصابات المتكررة واحتياج الفريق إلى عناصر تمتلك حلولًا في الجانب الدفاعي والهجومي على حد سواء.

يُذكر أن محمد إسماعيل قدّم موسمًا مميزًا مع زد، لفت به أنظار العديد من الأندية، إلا أن الزمالك يبدو الأقرب لضمه، إذا نجحت المفاوضات الجارية في الوصول إلى اتفاق رسمي خلال الساعات المقبلة.