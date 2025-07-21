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الأهلي ينعي شقيق طارق قنديل عضو مجلس الإدارة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الإثنين، 21 يوليو 2025 02:53 م

نعى النادي الاهلي شقيق طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي في بيان رسمي.

وقال البيان:

"أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقطاعات ينعون ببالغ الحزن والأسى، المهندس عبد الحميد قنديل، شقيق الأستاذ طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى عزّ وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون..


بيان الاهلي

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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