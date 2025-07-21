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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعي شقيق طارق قنديل عضو مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالإثنين، 21 يوليو 2025 02:53 م
نعى النادي الاهلي شقيق طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي في بيان رسمي.
وقال البيان:
"أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى، المهندس عبد الحميد قنديل، شقيق الأستاذ طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى عزّ وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون..
بيان الاهلي
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