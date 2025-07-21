شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضم سيف عمرو قادماً من المقاولون فى فريق اليد والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولو النادى الأهلى فى إنهاء إجراءات ضم سيف عمرو لاعب المقاولون، الذى يبلغ من العمر 17 عاما، لتدعيم صفوف اليد خلال المرحلة المقبلة فى مركز الظهير الأيسر.

كما أنهى مسئولو النادي الأهلي ، خلال الساعات الماضية، إجراءات ضم محمد البسيوني لاعب الزمالك السابق لكرة اليد، الذي خاض مؤخرا تجربة احتراف في الوصل الإماراتي، في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن صفقات اليد الجديدة خلال المرحلة المقبلة من أجل تعويض الراحلين فى ظل احتراف الثلاثي أحمد عادل وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيري.

ويعقد خالد العوضى، مدير النشاط الرياضى فى الأهلى، جلسات مع ديفيز لوضع خطة البدائل تمهيدا للإعلان عن الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة .

وقع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بجانب فيزبريم المجرى وبشكتاش التركى فى بطولة البوسنة والهرسك الدولية التى يشارك فيها الفريق الأحمر، والتى تنطلق 13 أغسطس المقبل استعداداً للموسم الجديد.

وتقرر انطلاق الموسم الجديد 28 أغسطس بعد إعادة إجراء قرعة دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الجديد بناءً على توصيات الإسباني باسكوال المدير الفني للمنتخب، حيث أجريت القرعة الأولى بنظام إقامة جولتين كل أسبوع يومى الخميس والجمعة، إلا أن باسكوال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني طلب إقامة جولة واحدة كل أسبوع، من أجل إقامة تجمع أسبوعي للفراعنة.

وحدد مسئولو اتحاد كرة اليد يومي 11و12 ديسمبر المقبلين موعداً لإقامة السوبر المحلي بمشاركة الأهلي - الزمالك - سبورتنج - وسموحة.