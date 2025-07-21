شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الجفالى يحسم إعلان الزمالك التعاقد مع تيدى أوكو والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد الجفالى ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية، في ظل اتفاق الزمالك مع الفرنسي تيدى أوكو لاعب لوزيرن السويسرى، والذى خضع للكشف الطبي بالزمالك خلال الساعات الماضية.

خروج الجفالى يحسم إعلان التعاقد مع أوكو

ومن المقرر أن يخرج الجفالى على سبيل الإعارة، حيث اقترب من الانضمام لنادي الأفريقى التونسى، فى الوقت الذى يرغب فيه اللاعب الاستمرار بالدورى المصري، إلا أن الزمالك يحتاج لرحيل أحد لاعبيه الأجانب حتى يتم إعلان التعاقد أوكو.

أوكو يخضع للكشف الطبى فى الزمالك

وخضع اللاعب تيدى أوكو، خلال الساعات الماضية، للكشف الطبي تمهيدا لإعلان الصفقة، ورغم أن الزمالك أنهى كل ما يتعلق بصفقة تيدى أوكو إلا أن رحيل الجفالى يؤجل الإعلان عن التعاقد مع اللاعب، في ظل وجود كل من أحمد الجفالى، سيف الجزيرى، محمود بنتايج، صلاح مصدق، بالإضافة إلى التعاقد مع شيكو بانزا، ويتمسك الجزيرى بالاستمرار مع الزمالك ، والموافقة على الرحيل شرط الحصول على قيمة عقده، بينما تتمسك الإدارة بتواجد محمود بنتايج.

وساعات قليلة تفصل تيدى أوكو لاعب فريق لوزيرن السويسرى من الانضمام لمعسكر الزمالك في العاصمة الإدارية، بعد إنهاء الاتفاق بين الزمالك واللاعب وكذلك ناديه على الانضمام للفريق الأبيض، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة من تفاصيل مالية ومدة تعاقد.

وتدور أزمة حالياً داخل الزمالك بشأن معالي، حيث لا يزال الغموض يكتنف مسألة قيده في القائمة، إذ لم يُحسم بعد ما إذا كان سيتم قيده تحت السن، أم سيشغل مقعد لاعب أجنبي في قائمة الفريق الأول، وهو ما قد يؤثر على خيارات النادي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وحال التأكد من قيد عبد الحميد معالى فى قائمة تحت السن، فسيكون الزمالك مستعدًا للتعاقد مع لاعب أجنبى جديد فور خروج أحمد الجفالى من قائمة الفريق.