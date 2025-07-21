شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تفوتك عن موريس المدير الفنى الجديد لـ رجال يد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يعلن مسئولو نادي الزمالك ، خلال الساعات القادمة، عن تعيين الفرنسى فرانك موريس مديرا فنيا لفريق كرة اليد للرجال بالموسم الجديد رسميا، خلفا لـ فرناندو باربيتو، بعدما وصل الأول الساعات الماضية إلى القاهرة.

جاء التعاقد مع المدير الفنى الأجنبى لتولى القيادة الفنية لفريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك خلال الموسم المقبل للصورة مجدداً، بعد فشل المفاوضات مع باسم السبكى الذى جدد تعاقده مع الترجى التونسى.

ويبلغ الفرنسى موريس من العمر54 عاما، حيث تولى القيادة الفنية لفريق نيمس جارد فى عام 2014 وأحدث تحولا كبيرًا فى أداء الفريق.

خلال موسم 2018-2017، حقق الفريق تحت قيادته المركز الخامس فى الدوري الفرنسي باحتلاله المركز الخامس، وبلغ الفريق نهائي كأس فرنسا عام 2018.

أما خلال موسم 2020 فحصد مع الفري المركز الثالث ونجح للتأهل 4 مرات إلى كأس EHF..

وفى صيف 2022، تولى موريس القيادة الفنية لفريق Dunkerque Handball Grand Littoral، بالإضافة إلى أنه تم ترشيحه 3 مرات ليكون مدرب العام في الدوري الفرنسي.

وتمكن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

سبورتنج حصل على مقابل مبلغ مالي كبير من الصفقة، بالإضافة إلى انتقال يوسف عزو لاعب الزمالك إلى سبورتنج، كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع يوسف عمرو، لاعب المقاولون العرب، لتدعيم صفوف فريق 2008 لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويجيد يوسف عمرو اللعب فى مركز الباك رايت، ويُعد من العناصر المميزة في جيله، حيث يُشارك بصفة أساسية مع منتخب مصر مواليد 2008، وتم تصعيده أيضًا لمنتخب 2006، لما يمتلكه من مهارات وإمكانيات فنية عالية.

فيما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع أحمد راضى لاعب كرة اليد السابق بالأهلى وسبورتنج لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

كما أن عمر الفولى لاعب الزمالك الذى لم يتم الإعلان عن تجديده حتى الأن من قبل الزمالك مطمعا للأهلى الذى فتح مفاوضات مع اللاعب من قبل نهاية الموسم الماضى.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن التعاقد مع عبد الرحمن محمود الخياط، لتدعيم صفوف فريق مواليد 2008 لكرة اليد بالقلعة البيضاء قادما من الأهلي.

ووقّع عبد الرحمن محمود الخياط على عقود انضمامه لنادي الزمالك، عقب جلسة جمعته بالكابتن حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي.