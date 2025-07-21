شكرا لقرائتكم خبر عن انتهت بنسبة 90 %.. صفقة انتقال محمد إسماعيل للزمالك متوقفة على تحويل الفلوس والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل نادي زد تطورات صفقة انتقال محمد إسماعيل مدافع الفريق إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة بين الناديين.



أكد المصدر أن الصفقة انتهت بنسبة 90% ولكن الموضوع يتوقف على قيام إدارة نادي الزمالك بتحويل المبالغ المتفق عليها، من أجل إتمام الصفقة والاتفاق على بعض البنود الخاصة في عقد بيع اللاعب إلى القلعة البيضاء.



أوضح المصدر أنه بمجرد الانتهاء من قيام الزمالك بتحويل قيمة الصفقة والاتفاق على بعض البنود سيتم منح الزمالك الاستغناء الخاص باللاعب، وإخطار الجهاز الفني بأن يقوم اللاعب بمغادرة معسكر فريقه الحالي، من أجل الانضمام إلى الزمالك.



أضاف المصدر أن محمد إسماعيل لا يزال متواجد في معسكر فريقه المقام حاليا تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد، وعند الاتفاق على كل البنود سيقوم اللاعب بمغادرة المعسكر والانضمام إلى الزمالك.

في ذات السياق، كشف مصدر مطلع داخل نادي زد أن محمد إسماعيل، لاعب زد، لا يزال متواجدًا حاليًا داخل معسكر الفريق المقام فى محافظة الإسكندرية، وسط استمرار المفاوضات مع نادي الزمالك لحسم انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المفاوضات بين الزمالك وزد لم تتوقف، وهناك اتصالات مستمرة بين الطرفين في محاولة للتوصل لاتفاق نهائي يُرضي جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الأمور قد تشهد تطورًا مهمًا مساء اليوم، حيث يُتوقع أن تُحسم الصفقة بشكل رسمي إذا تم التوافق على الجوانب المالية وبعض التفاصيل الخاصة ببنود التعاقد.

وشدد المصدر على أن محمد إسماعيل لم يغادر معسكر الفريق المقام حالياً بالإسكندرية، وهو ملتزم تمامًا بخوض التدريبات مع زملائه، حتى يتم حسم موقفه بشكل نهائي، سواء بالاستمرار مع زد أو الانتقال إلى القلعة البيضاء.

ويأتي اهتمام الزمالك بضم محمد إسماعيل في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لتدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة ومميزة، خاصة في ظل الإصابات المتكررة واحتياج الفريق إلى عناصر تمتلك حلولًا في الجانب الدفاعي والهجومي على حد سواء.

يُذكر أن محمد إسماعيل قدّم موسمًا مميزًا مع زد، لفت به أنظار العديد من الأندية، إلا أن الزمالك يبدو الأقرب لضمه، إذا نجحت المفاوضات الجارية في الوصول إلى اتفاق رسمي خلال الساعات المقبلة.