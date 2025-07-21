شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلن قائمة منتخب الشباب فى بطولة العالم بأوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة قائمة لاعبى منتخب الشباب المشاركة فى بطولة العالم بأوزبكستان، المحدد لها الفترة من 22 يوليو الجارى حتى 4 أغسطس المقبل، تحت قيادة المدير الفنى بيرسى أونكن، حيث تغادر البعثة فجر غد الثلاثاء.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: مصطفى شريف ومهند محمد ربيع وخالد محمود وعمر مجدى وعمر وائل وحمزة ياسين ومحمد نصر وزياد محمد وأحمد يوسف وأحمد محمد وعمر أحمد عبد العزيز ومحمد السيد.

ونجح مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة فى تنظيم معسكر دولى بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة أربعة منتخبات هي: البرازيل، والأرجنتين، والبحرين، إلى جانب منتخب الطائرة استعداداً لبطولة العالم للشباب المقبلة بأوزبكستان.

اقترب استاد القاهرة من استضافة البطولة الأفريقية للشباب تحت 20 سنة للكرة الطائرة المحدد لها شهر سبتمبر المقبل، بعدما حصلت مصر على شرف التنظيم بموافقة الاتحاد الأفريقي للعبة.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة من مسئولى اتحاد الطائرة مع رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، للحصول على موافقة الاتحاد الدولي على تعديل موعد استضافة البطولة الأفريقية من شهر أغسطس إلى سبتمبر، نظرًا لمشاركة منتخبى 2005-2006 ببطولة العالم في الصين ومشاركة منتخبي 2007-2008 فى بطولة العالم بأوزبكستان خلال الفترة المقبلة، مما يصعب استضافة بطولة أفريقيا في شهر أغسطس، وهو ما استجاب له الاتحاد الدولي ووافق بشكل استثنائي لمصر على تعديل موعد البطولة وإقامتها بالقاهرة في شهر سبتمبر المقبل. وتعد بطولة أفريقيا للشباب أول حدث قاري يُنظم تحت قيادة مجلس الإدارة الحالي بتشكيله الجديد.

ويستعد منتخب الطائرة الأول للرجال للمشاركة في بطولة العالم ، التي ستقام في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس. وكان مجلس إدارة الاتحاد قد نجح فى التعاقد مع الخبير الإيطالي ماركو بونيتا.