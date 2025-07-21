شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه الطيران والرجاء ودياً غداً بفريقين مختلفين والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني لطلائع الجيش ، بقيادة هيثم شعبان، خوض مباراتين وديتين غدا، الثلاثاء، الأولي فى الخامسة والنصف مساءً مع فريق الطيران، أمام الودية الثانية فهى أمام الرجاء المطروحى فى الثامنة مساءً.

وتقام الوديتان باستاد جهاز الرياضة، ويدفع هيثم شعبان بفريق مختلف في كل مباراة لرفع الكفاءة الفنية والبدنية لجميع لاعبيه استعدادا للموسم الجديد.

وخاض فريق طلائع الجيش معسكرا مغلقا في الإسماعيلية، تضمن خوض عدة مباريات ودية لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق بطولة الدوري، وأنهى طلائع الجيش النصف الثاني من الموسم الماضي برصيد 25 نقطة في مجموعة تفادي الهبوط بالمركز الثالث برصيد 29 نقطة تحت قيادة هيثم شعبان.

ورحل عن صفوف طلائع الجيش كل من يسري وحيد وأحمد متعب اللذان انتقلا للبنك الاهلى وأحمد الشيخ الذى انتقل لصفوف حرس الحدود.

وأعلن نادي طلائع الجيش تعاقده مع التونسي حسام بن السيد السويسي لاعب خط وسط اتحاد قردان التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب علي العقد في حضور العميد محمد حسن مدير الكرة وهيثم شعبان المدير الفني للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين والمدير الاداري.

السويسي، صاحب 27 عامًا، يعتبر من اللاعبين المميزين في مركز الارتكاز الدفاعي، حيث يتمتع بخبرة جيدة في الملاعب التونسية، فضلًا عن تجربة احترافية قصيرة في الدوري الكويتي.