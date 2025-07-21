شكرا لقرائتكم خبر عن شريف ومرعي وكريم فؤاد وشوبير في تشكيل الأهلي الأساسي بودية الملعب التونسي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام الملعب التونسي والتي ستجمعهما اليوم الاثنين خلال معسكر الفريق الأحمر في تونس، ضمن تحضيراته لخوض منافسات الموسم الجديد.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

الوسط: محمد علي بن رمضان، أفشة، كريم فؤاد

الهجوم: أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف

ويرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي زيه الأساسي أمام نظيره فريق الملعب التونسي، خلال المباراة الودية التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء اليوم.

وعُقد اجتماع تنسيقي بين الجهاز الإداري في كلا الناديين اليوم، وخلاله تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه الأساسي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى زيًّا باللون الأزرق الفاتح، فيما يرتدي فريق الملعب التونسي زيًّا باللون الأسود بالكامل.

ويخوض الأهلي معسكر إعداد خارجي في مدينة طبرقة التونسية ويستمر حتى ٢٦ يوليو الجاري، في إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الاهلى في معسكر تونس

ويغيب عن الظهور مع الاهلى في معسكر تونس كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب كريم نيدفيد لانتقاله لسيراميكا ومصطفي مخلوف لاستعداده لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.