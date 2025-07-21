شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يتعاقد مع أحمد فاروق قادما من ديروط لتدعيم هجومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى وادى دجلة، التعاقد مع أحمد فاروق مهاجم ديروط وبتروجت السابق لمدة 4 مواسم لتدعيم خط هجومه فى الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للدورى الممتاز.

وحصل مسئولو وادى دجلة على توقيع أحمد فاروق لمدة 4 مواسم بعد دفع المقابل المادى، ليدعم خط هجومه فى الانتقالات الصيفية الحالية.



ونجح مسئولو وادى دجلة في التعاقد مع هشام محمد لاعب وسط الإسماعيلى، وإبراهيم البهنسى لاعب وسط أسوان،وأحمد الشيمى لاعب الاتحاد والمقاولون السابق، ومحمد رجب مدافع الاتحاد، وعمرو حسام قادما من زد، وأخيرا أحمد فاروق من ديروط.

خسر فريق وادى دجلة أمام إنبى بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة، في إطار استعداد كلا الفريقين للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.



ولعب وادى دجلة 4 مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد، الأولى مع حرس الحدود، والثانية مع غزل المحلة التى انتهت بفوز دجلة بثلاثية نظيفة، والثالثة مع بتروجت 3-2 والرابعة الخسارة أمام إنبى 2-0.



وقرر محمد الشيخ المدير الفنى لفريق وادى دجلة، الاستغناء عن 9 لاعبين وتوجيه الشكر لهم استعدادًا للموسم الجديد، وتعويضهم بالعديد من الصفقات القوية لتدعيم كل المراكز، وجاء أبرزهم عبد الكافى رجب حارس المرمى الذى انتهى تعاقده مع الفريق، ومحمد الشيبى، وليد عادل، كريم حلاوة، أحمد جمال، فهد أبو الفتوح، كامتشو، مؤمن عاطف، وباستن.