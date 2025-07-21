شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال ألعاب القوى يعودون إلى القاهرة بـ25 ميدالية فى البطولة الأفريقية بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة منتخب مصر لألعاب القوى الي القاهرة بعد انتهاءالمشاركة في البطولة الأفريقية لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة أيسا بنيجيريا خلال الفترة من 14 حتى 21 يوليو 2025

كان أبطال ألعاب القوى المصريين قد تألقوا وتحدوا الصعوبات وتمكنوا من حصد25 ميدالية في جميع المنافسات.

حصل على الميداليات الذهبية كلًا من: "عبد الله محمد في الإطاحة بالمطرقة (بنين تحت 20 سنة)، علي الدين وائل في القفز بالزانة (بنين تحت 18 سنة)، يوسف مدحت في القفز بالزانة (بنين تحت 18 سنة)، أسيل أسامة في رمي الرمح (بنات تحت 18 سنة)، يوسف محسن رمضان في سباق المشي (بنين تحت 18 سنة)".

جاءت الميداليات الفضية من نصيب: "رشا صيام في القفز بالزانة (بنات تحت 20 سنة)، حنين خالد في القفز بالزانة (بنات تحت 18 سنة)، ليلى محمد في الوثب العالي (بنات تحت 18 سنة)، آلاء تامر في دفع الجلة (بنات تحت 18 سنة)، ملك عبد الغني في سباق 2000 متر موانع (بنات تحت 18 سنة)، مريم رضا في الإطاحة بالمطرقة ( بنات تحت 18 سنة)، ريماس الوليلي في رمي الرمح (بنات تحت 18 سنة)، منى علي حسين في سباق 10000 متر مشي (بنات تحت 20 سنة)، زياد أنيس في سباق المشي (بنين تحت 20 سنة)، محمد أسامة في رمي الرمح، يحيى خالد حلمي يفوز بالميدالية الفضية في رمي القرص".



فيما جاءت الميداليات البرونزية كالتالي: "هنا هشام في الوثب العالي (بنات تحت 20 سنة)، ريم تامر في القفز بالزانة (بنات تحت 20 سنة)، منى علي حسين في سباق 10000 متر مشي (بنات تحت 20 سنة)، ملك سيد في الإطاحة بالمطرقة، نور عبده في السباعي المركب (بنات تحت 20 سنة)، عمار أشرف ميداليتين في دفع الجلة وقذف القرص (بنين تحت 20 سنة)، كريم محمد في رمي الرمح (بنين تحت 18 سنة)، آدم تامر في الإطاحة بالمطرقة (بنين تحت 20 سنة)، يحيى خالد في دفع الجلة (بنين تحت 18 سنة) ".

وتعد البعثة المصرية هي الأكبر في تاريخ مشاركات مصر في بطولات ألعاب القوى، حيث تضم 46 لاعبًا ولاعبة، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري.

حرص محمد أبو فندي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى ورئيس البعثة علي تذليل كافة العقبات التي واجهت اللاعبين والأجهزة الفنية طوال فترة منافسات البطولة وتحويل تلك الصعوبات التي تركيز وتفوق ترجم الي ميداليات وأرقام قياسية مصريه جديدة حتي وصول البعثة التي ضمت الدكتور محمد عبد الرؤوف المدير الفني للاتحاد، والدكتور وسام سيد المدرب العام

بينما ضم الجهاز الفني، عيد حسين، مصطفى المراكبي، كريم طارق، تامر رفاعي، أحمد فاروق، محمد العشري، والمدربة سمية عامر.

أما الجهاز الطبي ضم أخصائيي العلاج الطبيعي رضوى حارس، و. محمد عمر.

من جانبه أعرب العميد حاتم فوده رئيس الاتحاد عن فخره واعتزازه بما قدمه أبناء مصر من مستوى فني مشرف في بطولة إفريقيا.

لافتا إلى أن الروح القتالية والانضباط الفني عنوان المشاركة المصرية في نيجيريا وهذه النتائج ثمرة عمل جماعي وتخطيط طويل الأمد بدأناه مبكرا ، ونواصل البناء عليه لخلق جيل قادر على تشريف مصر في المحافل القارية والعالمية.

من جهته شدد محمد أبو فندي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة في اتصال تليفوني من نيجيريا علي أن أبطالنا كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب في سماء نيجيريا بسبب الأداء البطولي والميداليات التي حصدها لاعبو مصر بفضل الجهود المبذولة من مجلس إدارة الاتحاد والأجهزة الفنية والأداء المتكامل للمنظومة والدعم الحكومي ممثلا في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

كما تعهد أبو فندي بالمزيد من الإنجازات، في البطولة للتأكيد علي أن هؤلاء الأبطال هم أمل المستقبل.

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