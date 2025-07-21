شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب الشباب: حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي المستقبلي الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبده، المدرب العام لمنتخب الشباب، أن حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الشاب سيكون المهاجم الأساسي للأحمر الفترة المقبلة.

وقال عبده، فى تصريحات لبرنامج "لعبة والتانية" على راديو ميجا إف إم، "في ظاهرة صعبة في الكرة المصرية وهو اللاعب الشاب لابد أن يكون عنده 25 سنة، وهناك مهاجمون ولاعبون كبار ظهروا فى وقت مبكر مثل عماد متعب وميدو وغيرهم".

وأضاف، "أحمد حسن كوكا إضافة للأهلي، ولكن حمزة عبد الكريم دربته في الناشئين وكان عنده 14 سنة وأخبرت خالد بيبو أنه مهاجم الأهلي المستقبلي".

وتابع، حمزة عبد الكريم لاعب ملتزم وعقليته احترافية بشكل كبير والظروف خدمته أن يظهر بشكر كبير في الفريق الأول.

وأردف ،عندنا مشكلة في العقلية بشكل عام، وحمزة عبد الكريم يمتلك كل مقومات مهاجم الأهلي الأساسي وسيكون مهاجم الأهلي الأول في الفترة المقبلة، نظرا لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية مميزة.

واستطرد: كباكا من مواهب الأهلي ومحمد عبد الله، وأحمد عابدين أبرز المواهب التي قادرة ان تكون عناصر اساسية في فريق الاهلي، ونحتاج إلى مدرب يمتلك القرار لمشاركة هؤلاء المواهب بصورة أساسية في الفريق الأول.