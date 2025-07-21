شكرا لقرائتكم خبر عن ميركاتو اليد يشتعل..الزمالك يحاول ضم صفقات جديدة والأهلى يسعى لتعويض الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن ميركاتو اليد الصيفى لا يزال مشتعلا بين الأهلى والزمالك، خاصة بعد حسم الزمالك الصفقة التى تزاحم عليها القطبان وهى بيجاد مروان رجب لاعب سبورتنج.

وتمكن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

سبورتنج حصل على مقابل مبلغ مالي كبير من الصفقة، بالإضافة إلى انتقال يوسف عزو لاعب الزمالك إلى سبورتنج، كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع يوسف عمرو، لاعب المقاولون العرب، لتدعيم صفوف فريق 2008 لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويجيد يوسف عمرو اللعب فى مركز الباك رايت، ويُعد من العناصر المميزة في جيله، حيث يُشارك بصفة أساسية مع منتخب مصر مواليد 2008، وتم تصعيده أيضًا لمنتخب 2006، لما يمتلكه من مهارات وإمكانيات فنية عالية.

فيما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع أحمد راضى لاعب كرة اليد السابق بالأهلى وسبورتنج لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

كما أن عمر الفولى لاعب الزمالك الذى لم يتم الإعلان عن تجديده حتى الآن من قبل الزمالك مطمعا للأهلى الذى فتح مفاوضات مع اللاعب من قبل نهاية الموسم الماضى.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع عبد الرحمن محمود الخياط، لتدعيم صفوف فريق مواليد 2008 لكرة اليد بالقلعة البيضاء قادما من الأهلي.

ووقّع عبد الرحمن محمود الخياط عقود انضمامه لنادي الزمالك، عقب جلسة جمعته بالكابتن حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالنادي.

ويجيد الخياط اللعب في مركز حراسة المرمى، ويُعد من العناصر الواعدة في جيله، لما يمتلكه من مهارات وإمكانات فنية عالية، ويبلغ طوله 193 سم.

بينما أنهى مسئولو النادي الأهلي، خلال ساعات، إجراءات ضم محمد البسيوني لاعب الزمالك السابق لكرة اليد، الذي خاض مؤخرا تجربة احتراف في الوصل الإماراتي، وذلك في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الجديد.

نجح مسئولو النادى الأهلى فى إنهاء إجراءات ضم سيف عمرو لاعب المقاولون الذى يبلغ من العمر 17 عاما لتدعيم صفوف اليد خلال المرحلة المقبلة فى مركز الظهير الأيسر .

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن صفقات اليد الجديدة خلال المرحلة المقبلة من أجل تعويض الراحلين فى ظل احتراف الثلاثي أحمد عادل وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيري.

ويعقد خالد العوضى مدير النشاط الرياضى فى الأهلى جلسات مع ديفيز لوضع خطة البدائل تمهيدا للإعلان عن الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة فى سرية تامة.