شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة أحمد رضا مع ريبيرو فى معسكر الأهلى بتونس والان مع تفاصيل الخبر

عقد الإسبانى خوسيه ريبيرو ، المدير الفني للنادى الاهلى ، جلسة مع لاعبه أحمد رضا نجم خط الوسط خلال معسكر الفريق المقام حالياً فى تونس استعداداً للموسم الجديد.

وأخطر ريبيرو لاعبه بإعجابه بقدراته الفنية والبدنية، ورغبته فى منحة الفرصة في الموسم الجديد، بشرط الاجتهاد فى التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وأبلغ مسئولو النادي الأهلي وكيل أعمال أحمد رضا لاعب الفريق برفض كافة العروض التي وصلت خلال الفترة الماضية من أندية محلية للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.



من جهته أكد محمد يوسف، المدير الرياضي، لوكيل أعمال اللاعبأن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني مُتمسك باللاعب ولا يرغب فى رحيله، وسيمنحه الفرصة بشكل جيد خلال الموسم المقبل، شريطة أن يلتزم بالتعليمات ويؤدي ما عليه داخل الملعب.

قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الاهلى في معسكر تونس

ويغيب عن الظهور مع الاهلى في معسكر تونس كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب كريم نيدفيد للانتقال لسيراميكا ومصطفي مخلوف لاستعداده لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.