7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 21 يوليو العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، البنك الأهلي يودع أحمد ربيع ويعلن انتقاله لنادي الزمالك، مصدر مقرب من أحمد فتوح: اللاعب يرحب بالرحيل عن الزمالك فى انتقالات الصيف.

مصدر مقرب من أحمد فتوح: اللاعب يرحب بالرحيل عن الزمالك فى انتقالات الصيف

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، عن ترحيب اللاعب بفكرة رحيله عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية، على خلفية أزمة حضوره إحدى الحفلات الغنائية فى الساحل الشمالي دون إذن النادي، بعد خروجه من معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية بداعي مرض عمه.

البنك الأهلي يودع أحمد ربيع ويعلن انتقاله لنادي الزمالك

ودع الحساب الرسمي لنادي البنك الأهلي عبر انستجرام أحمد ربيع لاعب وسط الفريق، تمهيداً لانتقاله إلى نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد غيابه عن معسكر الفريق المقام حالياً بالإٍسكندرية استعداداً للموسم الجديد.

يلتحق مصطفى شلبي ، الوافد الجديد إلى البنك الأهلي، بمعسكر الفريق المقام حالياً ببرج العرب بالإسكندرية، خلال ساعات، وذلك بعدما وقع عقود انتقاله إلى ناديه الجديد لمدة 3 مواسم، بعد جلسة عقدها أمس مع مسئولي النادي تم خلالها توقيع العقود والاتفاق على الأمور المادية.

كشف مصدر مسؤول بنادي البنك الأهلي، عن موقف النادي من الموافقة على رحيل أسامة فيصل مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد انتقال أحمد ربيع لاعب وسط الفريق إلى الزمالك خلال الساعات الأخيرة.

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبو ريدة، على صرف مستحقات الحكام بشكل شهرى الموسم المقبل، بناءً على الاتفاق مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية للقضاء على ظاهرة المستحقات المتأخرة للحكام، ومنحهم الفرصة للتركيز فى المباريات لتقليل الأخطاء.

المصري يواجه النجم الساحلي الأربعاء المقبل فى ثاني وديات معسكر سوسة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، نظيره النجم الساحلي التونسي الأربعاء المقبل، في ثاني وديات الفريق البورسعيدي بمعسكر تونس، استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

اتحاد الكرة يتواصل مع شركة الملابس لإرسال شحنة جديدة للمنتخبات