شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى يتماثل للشفاء ويشارك فى تدريبات بيراميدز بمعسكر تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماثل أحمد الشناوى ، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للشفاء بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلى والعلاجى الذى خضع له بعد تعرضه لإصابة بمزق فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى مواجهة الزمالك بنهائى كأس مصر.

وتعرض أحمد الشناوى للإصابة فى الدقيقة 84 من مواجهة الزمالك، ليشارك شريف إكرامى بدلاً منه، فى اللقاء الذى فاز به الفارس الأبيض وتوج بلقب كأس مصر.

وعاد أحمد الشناوى للمشاركة فى تدريبات بيراميدز بشكل طبيعى بعد تماثله للشفاء من إصابة مزق العضلة الأمامية وصل عمقله لـ 9 مللى × عرض 7 مللى.

وكان أحمد الشناوى قد أعلن تجديد تعاقده مع ناديه لمدة 4 سنوات مقبلة، بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز.

وكتب الشناوى عبر صفحته على انستجرام قائلاً، "أولًا الحمد لله على الكرم والفضل الي احنا في.. ثانيًا بيراميدز بطل أبطال أفريقيا 2025، بعد مشوار حافل بالانتصارات ربنا كرم بيراميدز أبطال القارة لأول مرة في تاريخه، ليكت اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الكرة الأفريقية".

وأضاف، "ألف مبروك للإدارة، اللاعبين، الجهاز الفني، والجماهير الوفية الي حضرت الماتش علي راسنا من فوق، المجد يكتب بالعرق.. واليوم نحصد ثماره، مبروك يا أبطال فخورين بوجودي داخل فريق بيراميدز ووسط اللاعبين والادارة والجهاز الفني والطبي المحترمين كان لهم الجزء الاهم في التتويج".

واستكمل، "وأخيرًا بهذه المناسبة أعلن عن تجديد عقده مع بيراميدز لمدة أربع سنوات قادمة بأمر الله".