شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق مع وسام على التنازل عن مستحقاته لإتمام بيعه إلى كولومبوس الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، على التنازل عن مستحقاته المتبقية لدى النادي، قبل الموافقة على انتقاله إلى كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تلقيه عرضا مغريا من جانب النادي الأمريكي للحصول على خدمات اللاعب.

ومن المتوقع أن يتنازل اللاعب عن مبلغ قرابة 300 ألف دولار بخلاف الغرامات التي سيتم توقيعها على اللاعب؛ بسبب خروجه عن تقاليد النادي وعدم الالتزام بالخضوع لجلسة القياسات البدنية والفحوصات الطبية ورفض الانتظام في التدريبات الجماعية.

ووصلت قيمة الصفقة إلى 7.5 مليون دولار، بخلاف 2 مليون دولار حوافز إضافية و15% نسبة عائد بيع النادي الأمريكي للاعب في المستقبل، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية لدى القلعة الحمراء لإتمام إجراءات انتقال إلى كولومبوس الأمريكي.

وفي ذات السياق، يتقاضى الفلسطينى وسام أبو علي مهاجم الاهلى راتباً سنوياً قدره 4 ملايين دولار، ما يعادل 200 مليون جنيه مصري، من نادى كولومبوس الأمريكى، وفقاً للاتفاق الذى تم بين الطرفين فى الأيام الأخيرة.

وتلقى وسام، صاحب الـ26 عامًا، عرضًا من نادي كولومبوس الأمريكي، الذي أبدى استعداده لشراء عقد الدولي الفلسطيني، والذي يمتد لأربعة مواسم قادمة.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع وسام أبو علي قادمًا من سيريس السويدي في سوق الانتقالات الشتوية يناير 2024.

واستطاع اللاعب، صاحب الجنسية الفلسطينية الأصل، أن يشارك مع الأهلي في 60 مباراة بجميع المسابقات، ليسجل 38 هدفًا إلى جانب صناعة 10 أهداف.

وخرج وسام أبو علي مهاجم الفريق من قائمة معسكر تونس بقرار من الجهاز الفني بسبب عدم خضوع اللاعب للقياسات البدنية التي أجراها اللاعبون مع العودة للتدريبات الاثنين الماضى، بجانب عدم إجراء أشعة لتحديد حجم إصابته.

وقال محمد يوسف المدير الرياضى بالنادى، إن الجهاز الفنى يواجه أى مخالفة أو خروج عن النص في الأهلي بحزم وحسم واضح من البداية، مشيراً إلى أن هناك لائحة قوية يتم فرضها على الجميع دون تهاون.

وأضاف يوسف أن وسام أبو علي مهاجم الفريق، تغيّب عن عدة تدريبات ولم يحضر القياسات البدنية للأهلي التي خضع لها جميع لاعبي الفريق مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد لذا تم توقيع عقوبات قوية عليه.

وأكد المدير الرياضي أن اللائحة لا تفرّق بين لاعب صغير أو كبير، ولا بد أن يلتزم الجميع بتعليمات الجهاز الفني.