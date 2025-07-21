شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 21 - 7 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 21 - 7 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة على رأسها بدء تحقيق الزمالك فى أزمة أحمد فتوح بمعرفة الشئون القانونية، وخضوع حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق لعملية جراحية عاجلة.

اتحاد الكرة يُسدد مستحقات الحكام شهرياً الموسم المقبل

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبو ريدة، على صرف مستحقات الحكام بشكل شهرى الموسم المقبل، بناءً على الاتفاق مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية للقضاء على ظاهرة المستحقات المتأخرة للحكام، ومنحهم الفرصة للتركيز فى المباريات لتقليل الأخطاء. استقبل الدكتور مصطفي عزام ، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ، صباح اليوم الاثنين، إيجور مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحاضر تقنية الفيديو المعتمد من فيفا، الذي يشرف على معسكر تدريب الحكام على الجزء العملي فى الملعب وسيارات VAR الذي ينطلق اليوم. يخضع حسن شحاتة ، أسطورة الكرة المصرية ونادي الزمالك السابق، لعملية جراحية اليوم الإثنين في أحد المستشفيات، بعدما تعرض خلال الساعات الماضية لوعكة صحية مفاجئة وخضع لبعض الفحوصات الطبية. وكانت توصية الطبيب بضرورة إجراء جراحة في أسرع وقت ومتابعة الحالة بعدها. بدأ حسين الشحات نجم النادي الاهلي تنفيذ برنامج تأهيلي للتعافي من شد عضلة السمانة الذي تعرض له في التدريبات الأخيرة، وسوف يتسبب في غيابه عن ودية الأهلي مع الملعب التونسي في الثامنة مساء اليوم الاثنين. جهز مسئولو جهاز الكرة بنادى الزمالك المذكرة الخاصة بأحمد فتوح وواقعة حضوره إحدى الحفلات الغنائية فى الساحل الشمالي دون إذن النادي، بعد خروجه من معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية بداعي مرض عمه، تمهيدا لتقديمها إلى الشئون القانونية بالنادى، لحسم موعد التحقيق مع اللاعب. وافق اتحاد الكرة على صرف 5 كرات لأندية القسم الثانى ( أ و ب )، والقسم الثالث بإجمالى 276 ناديا استعدادا للموسم الجديد 2025 - 2026.

كشف مصدر داخل نادي زد تطورات صفقة انتقال محمد إسماعيل مدافع الفريق إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة بين الناديين.

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة محمود زلاكة لاعب الفريق خلال ودية باندرما سبور التركي في إطار معسكر الإعداد الخارجي بتركيا. أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا جديدا إلى جميع المناطق والفروع يطالبها بتنفيذ قانون العمل فيما يخص اللاعبين والمدربين الأجانب في جميع الأنشطة الرياضية سواء الأندية أو المنتخبات الوطنية. انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي نادي بيراميدز ونظيره نادي "باندرما سبور" أحد أندية الدرجة الأولى التركية" بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في إطار اللقاء الودي الذي جرى على استاد سبانكا أتاتورك بمدينة أزميت التي يقام بها معسكر الإعداد الخارجي، في أولى المباريات التحضيرية بالمعسكر.

الأهلى يتفق مع وسام على التنازل عن مستحقاته لإتمام بيعه إلى كولومبوس الأمريكى

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، على التنازل عن مستحقاته المتبقية لدى النادي، قبل الموافقة على انتقاله إلى كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تلقيه عرضا مغريا من جانب النادي الأمريكي للحصول على خدمات اللاعب.

ما زال حامد حمدان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجت، ضمن اهتمامات مسئولي الزمالك، رغم رفض النادى البترولي الاستغناء عن اللاعب، والذى يمتد عقده مع ناديه.