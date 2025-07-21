شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى: لم نتفاوض مع الجفالى بسبب كثرة الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

علق مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري على حقيقة التفاوض مع التونسي أحمد الجفالي جناح الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما ارتبط اسمه بالانضمام لصفوف زعيم الثغر.

وأكد مصدر داخل نادي الاتحاد أن اسم الجفالي تم عرضه على أحمد سامي المدير الفني لزعيم الثغر، ولكنه رفض ضم اللاعب بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها، وصعوبة الاستفادة منه في الفترة الموسم المقبل.

وشدد المصدر على أن الاتحاد أغلق الباب أمام فكرة ضم الجفالي، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، بناء على وجهة نظر أحمد سامي المدير الفني.

في سياق آخر، تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع نظيره المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، في التجربة الودية الثانية لزعيم الثغر الفريقين ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.

وكان زعيم الثغر قد واجه مالية كفر الزيات في أولى تجاربه الودية خلال معسكره المغلق في مدينة الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من برنامج التأهيلي.

المقاولون يهزم البنك الأهلي في أولى الوديات

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي، على نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف، فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس، الأحد، بمدينة الإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد.

وانتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني، السبت الماضي ولمدة 8 أيام في معسكر بمدينة الإسكندرية بالمرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى إقيمت بمقر النادي بالجبل الأخضر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بدأ فترة الإعداد والمرحلة الأولى استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكي المدير الفني 21 يونيو الماضي، وأدى ذئاب الجبل تدريباته على فترتين وسط جدية وتركيز من اللاعبين.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن الجهاز الفني وضع خطة إعداد شاملة، وأن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن تلبية طلبات الفريق لتقديم موسم قوي يليق باسم المقاولون العرب، مشيدا بحالة الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد حتى يدخل الفريق منافسات الدوري الممتاز في أفضل جاهزية فنية وبدنية.

وأبدى المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون ثقته في الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا أن إدارة النادي مع الجهاز الفني يعملان على إبرام تعاقدات في المراكز التي يحتاجها الفريق لتدعيم الصفوف.