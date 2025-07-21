شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يتعهد للأهلى بإحضار عرض خارجى تمهيدا للرحيل فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهّد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي لإدارة النادي بإحضار عرض خارجي خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً للرحيل عن القلعة الحمراء في غضون أيام، بعدما وصلت علاقته بإدارة النادي إلى طريق مسدود.

وأكد عبد القادر لإدارة القلعة الحمراء أن وكيل أعماله يبحث عن عرض جيد خارجياً، حيث يميل إلى استكمال تجربة اللعب فى الخارج، بعدما لعب موسماً لنادي قطر القطري على سبيل الإعارة، وعاد للأهلي بنهاية الموسم الماضي.

ويترقب الأهلي إنهاء ملف عبد القادر ورحيل اللاعب إلى أحد الأندية الخارجية أو الداخيلة ليتم إسدال الستار على هذا الملف.

وفى سياق متصل، قال مصدر في الأهلي أن ناديه يعلم جيداً أن أحمد عبد القادر يتفاوض مع الزمالك من أجل الانتقال لصفوفه فى أقرب فرصة، مُشيراً إلى أن اللاعب مُرتبط بعقد مع الأهلي ولن يرحل إلا بموافقة القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365": عبد القادر لعب الموسم الماضي مع نادي قطر القطري مُعاراً وعاد للأهلي بنهاية الموسم الماضي، غير أن الجهاز الفني للفريق رفض عودة اللاعب بسبب "الزحمة" التى يعاني منها الفريق فى مركزه.

وتابع المصدر: تلقينا عدة عروض من أجل ضم أحمد عبد القادر بعضها من مصر وأبرزها من سيراميكا وزد، والبعض الآخر من السعودية وتحديداً من الحزم، لكن المفاوضات مع هذه الأندية فشلت.

واستطرد: عبد القادر لم يسافر مع الأهلي إلى معسكر تونس الحالي لأنه خارج حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الإٍسباني خوسيه ريبيرو، لكن الإدارة مُتمسكة بتسويق اللاعب بشكل جيد يُحقق مكاسب للنادي، سواء من خلال مقابل مالي أو من خلال إتمام صفقات عن طريق "المقايضة".

واختتم المصدر تصريحاته: "لو انتقل عبد القادر من الأهلي على سبيل البيع النهائي إلى أي نادٍ خارجي أو داخلي ثم رحل منه للزمالك فهذا شأنه، وهذا مستقبله، وله الحق فى تحديده كيفما يشاء طالما انتهت علاقته بالأهلي.